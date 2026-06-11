Tom Kaulitz ohne Bruder Bill: Warum sein WM-Job eine besondere Bewährungsprobe wird

Tom Kaulitz nimmt zum Start der FIFA WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada seinen neuen Job als Fan-Experte bei MagentaTV auf. Der Musiker zeigte sich im Vorfeld dessen jedoch ungewohnt angespannt - und das hat einen ganz besonderen Grund. "Ich bin sehr nervös, weil das mein erster Job ohne Bill ist", erklärte der 36-Jährige bei der Premiere des WM-Podcasts "Kerners 11" von Johannes B. Kerner. Die WM wird damit also auch zu einer persönlichen Bewährungsprobe für den Musiker.

Bisher hätten die Brüder alle beruflichen Aufgaben gemeinsam bewältigt, verriet er. Im Podcast führte der Ehemann von Heidi Klum aus: "Normalerweise mache ich ja alles mit Bill. Und da bin ich jetzt mal allein gefragt." Die beiden verbindet eine langjährige musikalische Karriere mit ihrer Band Tokio Hotel. Die Fußballbegeisterung jedoch teile das Geschwisterpaar laut Tom ausdrücklich nicht. Tom zufolge interessiere sich Bill Kaulitz nicht für Fußball und kenne sich damit kaum aus.

Tom Kaulitz verrät: Bill Kaulitz schwärmt für Manuel Neuer Im Gespräch schilderte der Musiker, dass Bill zwar Verständnis für die Bedeutung des Fußballs in Toms Leben habe, selbst aber nie Begeisterung dafür entwickelt habe. Er schaue allerdings gelegentlich Spiele mit Tom, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Die Voraussetzungen dafür: attraktive Spieler oder geeignete Getränke.

Besonders angetan habe es Bill Deutschlands Nummer eins, Manuel Neuer. Der Tokio Hotel-Frontmann finde ihn laut Tom "ganz toll". "Der wäre auch nicht zu alt für ihn", scherzte Tom und verriet mit einem Augenzwinkern, dass ein Fußballer als Partner seines Bruders für ihn eine "Win-win-Situation" wäre, weil er dann leichter an Tickets käme.

Tom Kaulitz spricht über die Unterschiede zu seinem Bruder Bill Die Kaulitz-Brüder arbeiten seit vielen Jahren als Musiker zusammen. Trotz der engen Zusammenarbeit unterscheidet sich das Zwillingspaar bei manchen persönlichen Interessen deutlich. Tom betonte, dass diese Unterschiede vor allem bei Projekten außerhalb der gemeinsamen Musik immer wieder sichtbar werden. Streit und unterschiedliche Sichtweisen kämen vor, könnten den kreativen Austausch aber auch bereichern.

WM 2026: So sieht Tom Kaulitz das DFB-Team Mit Blick auf die Testspiele sagte Tom, er habe ein gutes Gefühl für das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft: "Wir haben ein tolles Team!" Die Skepsis manch anderer teile er nicht, sondern halte einen Einzug ins Halbfinale für realistisch. "Ich wette, dass Deutschland bei dieser WM die Erwartungen vieler überschreiten wird."

Tom Kaulitz darf sich also auf eine spannende WM freuen – und wir drücken ihm für seine Solo-Premiere fest die Daumen.

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