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Oliver Geissen abseits der Kamera: So lebt er mit Christina Plate

RTL-Moderator

Oliver Geissen abseits der Kamera: So lebt er mit Christina Plate

15.06.2026, 09.20 Uhr
von Anja Kratz
Vor der Kamera kennt ihn ein Millionenpublikum. Privat setzt Oliver Geissen mit Christina Plate auf Zurückhaltung und ein Leben fern großer Inszenierung.
Oliver Geissen und Christina Plate
Schauspielerin Christina Plate (60) ist die Frau an der Seite von RTL-Moderator Oliver Geissen (57). Aus ihrer Ehe geht ein gemeinsames Kind hervor.  Fotoquelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Hermann J. Knippertz
Oliver Geissen und Christina Plate
Seit 2007 ist der Moderator der beliebten Musik-Sendung "Die ultimative Chartshow" mit der Schauspielerin liiert.  Fotoquelle: picture alliance / ABBfoto | -
Oliver Geissen und seine Ex-Frau Ulrike
Oliver Geissen (57) mit seiner Ex-Frau Ulrike. Die beiden waren von 1999 bis 2008 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne.  Fotoquelle: picture-alliance / SCHROEWIG/CS | SCHROEWIG/CS

Oliver Geissen gehört seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Während sich der Moderator vor der Kamera offen, schlagfertig und souverän präsentiert, schützt er sein Privatleben konsequent vor zu viel Öffentlichkeit. Nur selten gibt er Einblicke in seinen Alltag abseits der Kameras. Die wenigen bekannten Details zeigen jedoch: Familie, Heimat und Bodenständigkeit spielen für ihn offenbar eine besonders wichtige Rolle.

Oliver Geissen: So begann seine Karriere im deutschen Fernsehen

Oliver Geissen wurde am 21. August 1969 in Hamburg geboren und wuchs in der norddeutschen Metropole auf. Nach dem Abitur leistete er zunächst zwei Jahre Bundeswehrdienst. Vor dem Schritt in die Fernseh-Landschaft probierte er sich sportlich aus: Er spielte American Football bei den Hamburg Blue Devils sowie Fußball in der Oberliga Hamburg.

Seine ersten Moderationserfahrungen sammelte er beim Hamburger Jugendsender "OK Radio" — der Startschuss für eine Karriere, die ihn später zum festen Bestandteil des RTL-Programms machen sollte. Den großen Durchbruch brachte 1999 die tägliche Talksendung "Die Oliver Geissen Show", die zehn Jahre lang ausgestrahlt wurde und Millionen Zuschauer erreichte.

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Oliver Geissen privat: Ehe mit Christina Plate und Patchwork-Familie

So offen Geissen beruflich ist, so zurückhaltend bleibt er privat. Bekannt ist: Er war von 1999 bis 2008 mit seiner ersten Ehefrau Ulrike verheiratet. Aus dieser Ehe stammen zwei Söhne.

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Nach der Trennung lernte er die Schauspielerin Christina Plate kennen. Seit 2007 sind die beiden ein Paar, 2009 heirateten sie. Gemeinsam haben sie einen Sohn, der 2008 geboren wurde. Zur Familie gehört außerdem Plates Tochter aus einer früheren Beziehung. Die Patchwork-Familie lebt in Hamburg-Rotherbaum, genauer im Stadtteil Pöseldorf — einem eher ruhigen, wohlhabenden Viertel der Hansestadt.

Oliver Geissen und der HSV: Sohn Maximilian trainierte bei den Profis

Als Vater zeigt sich Geissen nur selten öffentlich, doch einzelne Details sind bekannt. Sein ältester Sohn Maximilian spielte zeitweise in der Jugend des Hamburger SV und trainierte sogar bei den Profis mit, schaffte jedoch nicht den Sprung in den Spitzenfußball.

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Diese Verbindung erklärt auch Geissens große Leidenschaft für den HSV — er gilt als bekennender Fan des Vereins.

Oliver Geissen schützt sein Privatleben konsequent

Was auffällt: Anders als viele TV-Persönlichkeiten betreibt Geissen kaum Selbstvermarktung. Interviews über Familie, Partnerschaft oder Alltag sind selten. Beobachter führen seine langjährige Popularität auch darauf zurück, dass er authentisch wirkt und privat ähnlich bodenständig geblieben ist wie vor seinem Durchbruch.

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