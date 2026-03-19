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"Maybrit Illner": Die Gäste & das Thema heute am 18. März

Polit-Talkshow im ZDF

Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung

19.03.2026, 11.39 Uhr
von Charlotte Leutloff
In der Regel donnerstags diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen über ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie immer aktuell, wer in der nächsten Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet.
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.  Fotoquelle: picture alliance / Eventpress | Eventpress Stauffenberg

In der Regel donnerstags diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen über ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie immer aktuell, wer in der nächsten Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet. 

Moderatorin und Journalistin Maybrit Illner führt seit 1999 durch ihre ZDF-Talkshow, die seit 2007 auch ihren Namen trägt. Offiziell heißt der Talk seitdem "maybrit illner". Vorher wurde die Sendung unter dem Titel "Berlin Mitte" ausgestrahlt.

In der Talkshow empfängt Illner Woche für Woche diverse Gäste, um über ein aktuelles Thema zu diskutieren. Das jeweilige Thema steht in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung einer neuen Ausgabe fest. Manchmal kann es aufgrund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Themenänderungen kommen. Hier werden Sie immer aktuell über die kommende Sendung informiert:

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Nächster Sendetermin von "maybrit illner":

  • Am 19. März um 22:15 Uhr im ZDF

Thema der Sendung:

  • "Trumps Krieg in Nahost – neuer Stresstest für die Nato?"

Gäste der Sendung:

  • Adis Ahmetović (SPD): Außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion
  • Wolfgang Ischinger: Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz
  • Veronika Grimm: Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, "Wirtschaftsweise"
  • Peter R. Neumann: Politikwissenschaftler, Sicherheitsexperte, King’s College London
  • Daniel Gerlach: Nahostexperte, Mitherausgeber und Chefredakteur des Magazins "zenith"

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Maybrit Illner

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