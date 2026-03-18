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"Markus Lanz": Die Themen & Gäste heute am 18. März

ZDF-Talkshow

"Markus Lanz": Gäste und Thema der Sendung

18.03.2026, 16.30 Uhr
von Charlotte Leutloff
Regulär bespricht Markus Lanz immer dienstags bis donnerstags in seiner Talkshow gesellschaftlich und politisch relevante Themen. Hier erfährst du immer, was das nächste Thema ist und wer die Gäste der nächsten Sendung sind.
Seit 2009 führt Markus Lanz durch seine gleichnamige, bunte Talk-Runde im ZDF.
Seit 2009 führt Markus Lanz durch seine gleichnamige, bunte Talk-Runde im ZDF.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Georg Wendt

Regulär bespricht Markus Lanz immer dienstags bis donnerstags in seiner gleichnamigen Talkshow gesellschaftlich und politisch relevante Themen. Sendebeginn ist je nach Programmplanung zwischen 22.45 Uhr und 00.00 Uhr. Prominente Gäste und Experten aus verschiedenen Bereichen sorgen für eine bunte Gesprächsrunde. Hier erfährst du immer aktuell, was das nächste Thema ist und wer die Gäste der nächsten Sendung sind.

Die nächsten Sendetermine von "Markus Lanz":

  • Mittwoch, der 18. März 2026, um 00.00 Uhr im ZDF

Die Gäste der Sendung:

  • Ines Schwerdtner: Die LINKEN-Chefin erläutert ihre Kritik an der Sozialpolitik der Bundesregierung und stellt ihre Konzepte für einen zukunftsfähigen, gerechten und finanzierbaren Sozialstaat vor.
  • Andreas Dressel: Der Hamburger Finanzsenator (SPD) spricht über die Risiken überbordender Sozialausgaben und plädiert zudem für mehr Mut und Tempo bei Reformen.

Seit 2009 gehört Markus Lanz mit seiner Talkshow fest ins Programm des ZDF. Damit hat sich der Gastgeber der Sendung zu einem der beliebtesten TV-Moderatoren des Landes gemausert. Mit seinem Show-Konzept konnte sich Markus Lanz von anderen Polit-Talk-Formaten absetzten. Die Sendung steht unter keinem generellen Thema und die Gäste kommen aus verschiedenen Themenfeldern. Das hartnäckige Nachfragen bei seinen Gästen ist beinahe zum Markenzeichen von Markus Lanz geworden.

Markus Lanz wechselt zum ZDF

Markus Lanz wurde am 16. März 1969 in Südtirol, Italien geboren. Seine Karriere startete er zunächst Anfang der 90er Jahre beim Radio, bevor er 1995 Nachrichtenmoderator für RTL Nord wurde. Es folgten weitere Sendung bei dem Sender, wie "Explosiv - Das Magazin". Der Wechsel zu den öffentlich-rechtlichen erfolgte im April 2008, nachdem er den Moderator Johannes B. Kerner in seiner Talkshow in der Sommerpause vertreten hatte. 2009 übernahm Markus Lanz dann den Sendeplatz seines Moderatoren-Kollegens und startete mit seiner eigenen, gleichnamigen Talk-Runde. Seit dem kann sich der Moderator über stabile Einschaltquoten freuen.

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Themen der anderen Talkshows

Neben der Talkshow mit Sandra Maischberger gibt es bei ARD und ZDF noch weitere wöchentliche Polit-Talks. Wer demnächst bei "Hart aber fair" zu Gast ist, erfährst du hier. Über die Gäste von "Maybrit Illner" informieren wir dich hier, alles zu den Gästen von Sandra Maischberger findest du hier.

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