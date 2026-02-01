Home News Film-News

„Kingsman: The Secret Service“: Darum ist der Actionfilm mehr als eine James Bond-Parodie

"Kingsman: The Secret Service"

Darum ist der Actionfilm mehr als eine James Bond-Parodie

01.02.2026, 06.30 Uhr
von Stefan Weber
"Kingsman: The Secret Service" nimmt humorvolle Anleihen bei James Bond und überzeugt mit einem Mix aus britischer Eleganz und spektakulärer Action. Der Film zeigt Agenten als Gentleman-Spione, die in einem geheimen Einsatz das Böse bekämpfen.
Array
Der Gentleman-Spion und der jugendliche Herumtreiber: "Kingsman"-Agent Harry Hart (Colin Firth, links) nimmt Gary (Taron Egerton) unter seine Fittiche.  Fotoquelle: ProSieben / Twentieth Century Fox Film Corporation
Array
Harry Hart (Colin Firth) ist ein Mann mit Stil - und als Geheimdienstler im Verborgenen aktiv.  Fotoquelle: ProSieben / Twentieth Century Fox Film Corporation
Array
Angesichts der Bedrohung durch Valentine gilt es für Agent Harry (Colin Firth, links) keine Zeit bei der Ausbildung von Gary (Taron Egerton) zu verlieren.  Fotoquelle: ProSieben / Twentieth Century Fox Film Corporation
Array
Bevor Gary seine Ausbildung zum "Kingsman" beginnen kann, muss Agent Harry (Colin Firth, Mitte) ihn erst noch vor einer Schlägerei in einem Pub bewahren.  Fotoquelle: ProSieben / Twentieth Century Fox Film Corporation
Array
Hinter der Fassade eines Herrenausstatters in der Londoner Saville Row verbirgt sich der Geheimdienst der "Kingsman".  Fotoquelle: ProSieben / Twentieth Century Fox Film Corporation

Das Problem war natürlich allen bewusst. Jeder Film, in dem britische Spione auch nur entfernt eine Rolle spielen, muss sich an den James-Bond-Produktionen messen lassen. Regisseur Matthew Vaughn ging das Dilemma offensiv an. In "Kingsman: The Secret Service", das Abenteuer kam im März 2015 in die Kinos, ließ er den titelgebenden, britischen Gentleman-Geheimdienst um Harry Hart (Colin Firth) dem berühmtesten Agenten aller Zeiten unentwegt die Referenz erweisen.

ProSieben
Kingsman: The Secret Service
Action • 01.02.2026 • 20:15 Uhr

Mehr Action als Parodie: Warum „Kingsman: The Secret Service“ überrascht

Von den cleveren Anspielungen und den perfekt sitzenden Maßanzügen sollte man sich dennoch nicht täuschen lassen: Vaughns Verfilmung einer Comic-Vorlage, bei ProSieben nun erneut zu sehen, ist keine lustige Parodie oder stilvolle Hommage, sondern unterhält als eigenständiges, knallbuntes und teilweise gar überraschend krawalliges Action-Spektakel. Das "Kingsman"-Konzept ist inzwischen als Reihe erfolgreich. Nach "Kingsman – The Golden Circle" (2017) startete 2022 der dritte Film unter dem Titel "The King's Man: The Beginning", ein Prequel mit Ralph Fiennes in der Hauptrolle. An ihn soll sich "The King's Man: The Traitor King" anschließen, die Vorbereitungen laufen.

Im ersten Film, "Kingsman: The Secret Service", präsentierten sich die Agenten zunächst als wahre britische Gentlemen: Hinter der Fassade eines Herrenausstatters in der Londoner Saville Row wachen sie als nicht-staatlicher Geheimdienst im Geheimen über die Sicherheit der Welt. Als bei der Rettungsaktion eines entführten Wissenschaftlers einer der Agenten getötet wird, erforscht Agent Harry Hart die Hintergründe und stößt schnell auf die verdächtigen Umtriebe des Milliardärs Valentine (Samuel L. Jackson).

Derzeit beliebt:
>>„Tatort: Gefahrengebiet“: Berliner Ermittler jagen Wolf – Corinna Harfouchs Abschied
>>"Terra X History: Hits unterm Hakenkreuz": Kritik zur ZDF-Reihe
>>Irrer als "Hot Shots", härter als "Rambo": Starbesetzte Kriegsfilmparodie im Free-TV
>>Neue Netflix-Serie „Unfamiliar“: Spionagethriller mit Beziehungsdrama

Tempo statt Nostalgie: „Kingsman“ als Gegenentwurf zum klassischen James Bond

Eingefleischte Bond-Fans haben ihre Freude an einem altmodischen, irren Superschurken mit Sprachfehler und hanebüchenem Weltverbesserungsplan. An seiner exotisch anmutenden Assistentin, die mit ihren stählernen Beinprothesen ihre Gegner zerteilt. An unsinnigen Gadgets und unterhaltsamen Insider-Gags.

Gil Ofarim: sein Zuhause, skurrille Fanerlebnisse und ein peinicher Vorfall
Gil Ofarim privat: Wie und wo wohnt der "Dschungelcamp"-Teilnehmer? Was waren seine skurrilsten Fanerlebnisse? Der Musiker gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.
Private Einblicke
"Dschungelcamp"-Teilnehmer Gil Ofarim gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.

Und jüngere Zuschauer, die James Bond nicht mit Sean Connery oder Roger Moore gleichsetzen, sind von den virtuos choreografierten, modern inszenierten und mit reichlich Knalleffekten versehenen Kampfszenen begeistert. Lediglich die bisweilen etwas überzogenen Gewaltausbrüche hätte es nicht gebraucht.

Kingsman: The Secret Service – So. 01.02. – ProSieben: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
James Bond

Das könnte dich auch interessieren

Katniss Everdeen wird zur Rebellin: Der Wendepunkt von Panem
"Die Tribute von Panem – Catching Fire"
Die Tribute von Panem - Catching Fire
„The Equalizer“ mit Denzel Washington: Ein stiller Einzelgänger wird zur tödlichen Waffe
Rache ohne Gnade
The Equalizer
Aufzeichnung in L.A.: Darum wird das GNTM-Finale 2026 erstmals nicht live gesendet
GNTM-Finale in Hollywood
Germany's Next Topmodel
Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson und Brie Larson gegen King Kong
"Kong: Skull Island"
Kong: Skull Island
"The Scorpion King“: Der Film, der Dwayne "The Rock" Johnson zum Star machte
Im Free-TV
The Scorpion King
"Zu weit gegangen": Jason Statham räumt folgenschwere Fehler bei Dreharbeiten ein
Gefährliche Stunts
Jason Statham
Taschentücher bereithalten! Der emotionale Abschied von Paul Walker läuft im Free-TV
Emotionaler Abschied
Fast & Furious 7
Action an Bord: Harrison Ford rettet die "Air Force One"
Präsidenten-Action
Air Force One
Rebecca Mir wechselt zu RTL: Darum moderiert sie jetzt „Exclusiv“
Großes Comeback bei RTL
Rebecca Mir
"Greenland 2": Gerard Butler verrät, wie sehr ihn die Dreharbeiten forderten
Postapokalyptisches Europa
Gerard Butler
"Das ist ein schlechter Scherz": Ariel macht Dschungel-Stars mit wirrer Theorie fassungslos
Dschungelcamp Diskussion
IBES Tag 9
Tanzyn Crawford spricht über hohe Erwartungen an "GoT"-Prequel: "Es war ein Balanceakt"
Faszinierende Fantasywelt
Tanzyn Crawford
"Habe da große Zweifel": Toni Kroos ledert gegen BVB und macht düstere Prophezeiung
Kroos' Champions-League-Kritik
Toni Kroos
Im Free-TV: Mit diesem empathischen Meisterwerk überraschte Kultregisseur David Lynch alle
Lynchs optimistische Seite
The Straight Story
Unglaublich, aber wahr: So verdienten diese Stars früher ihr Geld
Ungewöhnliche Star-Anfänge
Johnny Depp
Nach über zehn Jahren: Christoph Süß verabschiedet sich vom ZDF-Krimi
"München Mord – Im Zweifel für den Zweifel"
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
TV-Ermittler verabschiedet sich heute nach zwölf Jahren von ZDF-Erfolgskrimi
Abschied eines Kriminaloberrats
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
Eine queere Eishockey-Story begeistert weltweit: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Heated Rivalry"
Nervenschäden, Pflege, Hoffnung: Phil Collins spricht offen wie nie
Rückblick einer Musiklegende
Phil Collins
Unfall im Haushalt: Judith Rakers erzählt von blutiger Verletzung
Schnittverletzung bei Moderatorin
Judith Rakers
"Empfinde keinerlei Stolz dabei": Tochter von Prinzessin Caroline ätzt gegen royales Leben
Casiraghis Abrechnung
Charlotte Casiraghi
Brad Pitt im Panzerkrieg: Darum wirkt „Fury – Herz aus Stahl“ so beklemmend
Düsteres Kriegsdrama
Herz aus Stahl
ARD-Familienshow mit Kai Pflaume: Diese Stars treten neben Sebastian Pufpaff an
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell"
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Helene Fischer: Das Geheimnis hinter ihrem Erfolg
Spannende Fakten zum Schlagerstar
Helene Fischer bei einem Pressetermin für ihr Bühnenjubiläum.
"Sonst hast du verloren": Überraschung beim Dreh zum "München Mord"-Krimi, der auf wahrem Fall basiert
Dreh-Herausforderung
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
Vermögend durch den Ex? Das steckt wirklich hinter dem Geld von Beatrice Egli!
So lebt sie
Beatrice Egli lacht.
Trotz schwerer Krankheit: Michael J. Fox verkörpert Rolle in Apple-Serie
Michael J. Fox in "Shrinking"
"Shrinking"
Raus aus der Primetime: RTL verschiebt Stefan Raabs Show auf neuen Sendeplatz
Stefan Raab Comeback
Stefan Raab
Ausstieg bei "SOKO Leipzig" nach 25 Jahren: Das hat Marco Girnth jetzt vor
Neuanfang für Girnth
"SOKO Leipzig"
Kirsty Coventry: Wer ist die neue IOC-Präsidentin? ARD-Doku zum Olympia-Start
"Die Präsidentin – hinter der perfekten Fassade des IOC"
IOC-Präsidentin Kirsty Coventry - Vom Golden Girl zum olympischen Thron