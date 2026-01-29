Home News TV-News

Aufzeichnung in L.A.: Darum wird das GNTM-Finale 2026 erstmals nicht live gesendet

29.01.2026, 10.21 Uhr
Erstmals in der Geschichte von "Germany's Next Top Model" wird das Finale der Casting-Sendung nicht live und nicht in Deutschland produziert. Stattdessen wird es beim Schlussspurt "viel Hollywood" geben, wie ProSieben mitteilte.
Germany's Next Topmodel
Heimspiel für Heidi Klum: Das Finale der Casting-Sendung "Germany's Next Topmodel" wird in Los Angeles produziert, wo die Moderatorin ihren Wohnsitz hat.  Fotoquelle: ProSieben / Daniel Graf

Die Dreharbeiten zur 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" laufen bereits, am 11. Februar ist die erste Folge bei ProSieben zu sehen. Vieles ist dieses Jahr neu. So liegt der Show-Auftakt nicht an einem Donnerstag, sondern an einem Mittwoch. Erstmals wird die Jury um Heidi Klum zunächst nur die männlichen Kandidaten beurteilen, dann die weiblichen. Und: Zum ersten Mal steigt das Finale von "Germany's Next Topmodel" in den USA, genauer: in Los Angeles.

Das bestätigte ProSieben-Sprecher Christoph Körfer am Montag dem Medienmagazin "DWDL.de". "Nach dem Allstars-Finale zum 20. Jubiläum im vergangenen Jahr senden wir 2026 mit einem neuen Konzept. Das 'GNTM'-Finale steigt 2026 in Hollywood", erklärte er. Dadurch werde das Finale mit "viel Hollywood", "viel Glamour" und "vielen Stars" auftrumpfen können. Wann das Finale ausgestrahlt wird und wie genau das "neue Konzept" aussieht, darüber machte Körfer keine Angaben.

Heimspiel für Heidi Klum

Nach "DWDL.de"-Informationen soll das GNTM-Finale Ende Februar direkt im Anschluss an die aktuell laufenden Dreharbeiten in Los Angeles produziert werden. In den vergangenen Jahren war das Finale der Casting-Show stets live gesendet worden, zuletzt aus dem Studiokomplex Coloneum in Köln. Dadurch hatte es einen großen Zeitabstand gegeben zwischen Staffel-Dreh und Live-Show. Mit der Änderung nun soll die Produktion laut des Berichts kompakter und dadurch auch kostengünstiger ausfallen.

Für Heidi Klum kommt die Neuerung durchaus gelegen. Die Moderatorin lebt seit vielen Jahren in den USA, wo sie in New York City und Los Angeles Wohnsitze hat. Für das Finale von "Germany's Next Topmodel" hatte die 52-Jährige bislang immer nach Deutschland reisen müssen.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Germany's Next Topmodel

