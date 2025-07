Steuerfrust bei Dieter Bohlen: „Warum soll ich mir das gefallen lassen?“

Seit den 1980er-Jahren ist der „Pop-Titan“ aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Ob als Musikproduzent, DSDS-Juror oder Werbeikone: Wer an Dieter Bohlen denkt, denkt an Hits, Millionen – und natürlich an klare Worte. Doch jetzt überrascht der 71-Jährige mit einer ganz anderen Seite: Dieter Bohlen hat Angst. Genauer gesagt: Angst um sein Geld.