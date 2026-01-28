Home News Star-News

Ina Müller wurde von Til Schweiger "nachhaltig traumatisiert"

Unvergessliche Begegnung

Ina Müller spricht über eine traumatisierende Erfahrung mit Til Schweiger

28.01.2026, 16.53 Uhr
von Annika Schmidt
Als Ina Müller auf Til Schweiger traf, wurde die Begegnung für die Moderatorin zu einem unvergesslichen Erlebnis. Nun hat die taffe Sängerin berichtet, wie es zu dem traumatisierenden Vorfall kam.
Ina Müller
Moderatorin Ina Müller ist für ihre taffe Schlagfertigkeit bekannt.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Kirsten Nijhof

Ina Müller lässt sich normalerweise nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Die Moderatorin ist für ihre schlagfertige und unerschrockene Art bekannt. Doch es gab eine Begegnung mit Til Schweiger, die bei der taffen 60-Jährigen für eine nachhaltige Traumatisierung gesorgt hat. 

Ina Müller verzweifelt an Til Schweiger

In ihrer kultigen Talkshow "Inas Nacht", die seit 15 Jahren auf Sendung ist, hat Ina Müller bereits mehr als 300 Prominente interviewt. Gedreht wird in einer Hamburger Kneipe. Bei alkoholischen Getränken führt die Moderatorin spannende Gespräche mit ihren Gästen. Dabei hat der TV-Star schon einiges erlebt. Ein Promi-Erlebnis bringt Ina Müller allerdings immer noch zum Schaudern, wie sie Barbara Schöneberger in ihrem Podcast verriet. In der "NDR Talk Show" traf die Sängerin auf Til Schweiger. Dort war Ina Müller als Moderatorin im Einsatz und hatte einige persönliche Fragen für den Schauspieler vorbereitet. Doch der ließ sie kalt abblitzen. 

Barbara Schöneberger erinnert sich an das unangenehme Interview

"Ich glaube, ich habe mich noch nie so verzweifelt gefühlt", gesteht Ina Müller. Immer wieder versuchte sie Antworten aus Til Schweiger zu kitzeln. "Das habe ich gesehen. Du hast den so was Krasses gefragt", erinnert sich Barbara Schöneberger. Am Ende des Interviews war Ina Müller sehr enttäuscht und "ein bisschen sauer", dass niemand sie vorgewarnt hatte, dass Til Schweiger sich nicht zu privaten Angelegenheiten äußern möchte. Sieben Minuten dauerte das quälende Gespräch. 

Derzeit beliebt:
>>Nervenschäden, Pflege, Hoffnung: Phil Collins spricht offen wie nie
>>Unfall im Haushalt: Judith Rakers erzählt von blutiger Verletzung
>>Diego Pooth: Während "Let's Dance" hat ihm Arzt "das Knie gerettet"
>>"Völlig absurd": Meeresforscher skizziert wahre Gründe für Trumps Grönland-Ansprüche

Ina Müller fühlt sich "nachhaltig traumatisiert"

"Das hat mich nachhaltig traumatisiert", berichtet Ina Müller im Podcast "Frühstück bei Barbara". "Ich saß ja da wie so ein Vögelchen, so ein armes, alleingelassenes Vögelchen mit Halstuch", beschreibt die 60-Jährige die Situation. Dieses Erlebnis ist schon einige Jahre her, sei aber für sie unvergesslich. Heutzutage könne Ina Müller besser mit unbequemen Interview-Partnern umgehen und erklärt: "Wenn's holpert, kann ich damit heute auch umgehen. Aber damals ja nicht". Ina Müllers Weiterentwicklung kann Barbara Schöneberger bestätigen. "Aber du hast dich ja enttraumatisiert und heute gehört dir der NDR", scherzt die Moderatorin.

Relevante Themen dieses Artikels
Inas Nacht

Das könnte dich auch interessieren

Raus aus der Primetime: RTL verschiebt Stefan Raabs Show auf neuen Sendeplatz
Stefan Raab Comeback
Stefan Raab
Beatrice Egli von Schöneberger in Verlegenheit gebracht: "Wie läuft's mit Florian?"
Im Podcast
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
Mit Barbara Schöneberger aus dem Quotentief? Stefan Raab startet neues RTL-Quiz
Quizshow-Duo
Wer weiß wie wann was war?
ESC-Vorentscheid: Barbara Schöneberger moderiert gemeinsam mit Hazel Brugger
ESC-Vorentscheid 2026
"Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026"
Warum Eva Habermann trotz Erfolgsrollen immer verwechselt wird
Verwechslungsgeschichte
Eva Habermann
Sebastian Ströbel verrät: So landete Heidi Klum bei den "Bergrettern"
Gastauftritt enthüllt
Schöneberger über Abschied von Thomas Gottschalk: "Ist eine gute Entscheidung"
Podcast-Rückblick
Barbara Schöneberger
Florian Silbereisen auf Titeljagd: Schafft er den nächsten Quiz-Sieg bei „2025 – Das Quiz“?
"2025 – Das Quiz"
2025 - Das Quiz
Kollege findet Barbara Schönebergers Hotelroutine "das Ekelhafteste dieser Welt"
Ungewöhnliche Schlafgewohnheit
So feiert Ina Müller Weihnachten: Ein Thema sorgt jedes Jahr für Streit
Alljährlicher Weinachtszoff?
Ina Müller
"Grill den Henssler" kehrt mit neuen Specials und neuer Jury zurück
Kochduelle
Grill den Henssler
Dschungelcamp: Marc Terenzi sieht sich in Gil Ofarim wieder
Dschungel-Freundschaft
Mark Terenzi auf einem roten Teppich.
Giovanni Zarrella als „The Voice“-Juror? Jetzt spricht er über eine Entscheidung
Show-Teilnahme
Giovanni Zarrella im schwarzen Anzug.
"15-mal pro Tag gestritten": Daniela Katzenberger berichtet in Buch von Ehe-Krise mit Lucas
Fitness und Ehe
Daniela Katzenberger
„Let’s Dance“-Teilnehmerin Bianca Heinicke: So hat sich ihr Leben nach der YouTube-Karriere verändert
Karrierewandel
Bianca Heinicke lacht.
Diego Pooths schonungslos ehrlicher Rückblick auf seine „Let’s Dance“-Teilnahme
Show-Einblick
Diego Pooth in einem weißen Shirt.
"The Scorpion King“: Der Film, der Dwayne "The Rock" Johnson zum Star machte
Im Free-TV
The Scorpion King
"Dschungelkönig" – und dann? Das wurde aus den Siegern von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"
Dschungelkönige
Costa Cordalis
"Botox-Queen": Stefan Raab lästert in Dschungel-After-Show über Sonja Zietlow
Raabs Dschungel-Attacke
"Die halbe Stunde nach der Stunde danach"
Dr. Bob hat seinen Favoriten für den Dschungel-Titel: "Der könnte das gewinnen"
Dschungelprognosen
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!
Emotionaler Rat von Sky du Mont: Das schrieb er Ex-Frau Mirja vor dem Dschungelcamp-Abflug
Familienzusammenhalt
MIrja und Sky du Mont
Das ist der berühmte Ex-Mann von Andrea Berg
Andrea Bergs Ehen
Andrea Berg und Olaf Henning
„Wir leben in bewegten Zeiten“: Marietta Slomka blickt auf 25 Jahre heute journal
Nachrichtenikone
Marietta Slomka
Hollywood-Star Sharon Stone kommt zum Wiener Opernball
Hollywood-Glanz
Sharon Stone
"War nicht abgesprochen": Katharina Dürr äußert sich zu Dschungel-Szene von Ehemann Stephen
Dschungelgeflüster
Katharina und Stephen Dürr
Audrey Tautou: So sieht der "Amélie"-Star heute aus
Rückzug vom Rampenlicht
Die fabelhafte Welt der Amelié
Männer-Slalom live aus Schladming: Ein Highlight im Ski-Weltcup
"Ski Alpin Weltcup: Nachtslalom"
Ski Alpin Weltcup: Nachtslalom
Heiratsschwindler oder wahre Liebe?
"Der neue Freund"
Der neue Freund
Mordfall an der Grenze: Ein neuer Fall für "Die Toten von Salzburg"
"Die Toten von Salzburg – Die letzte Reise"
"Die Toten von Salzburg - Die letzte Reise"
Kaulitz-Brüder übernehmen „Wetten, dass..?“ – und rechnen mit Thomas Gottschalk ab
Ein Generationenkonflikt
Wetten, dass ..?