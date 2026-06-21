WM 2026: Deutschland ist Gruppensieger — diese Gegner drohen jetzt

Deutschland hat bei der WM 2026 den Gruppensieg in Gruppe E sicher. Nach dem klaren 7:1 zum Auftakt gegen Curaçao gewann die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann auch ihr zweites Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste. Weil Curaçao und Ecuador anschließend 0:0 spielten, ist der DFB-Elf Platz eins in der Gruppe bereits vor dem letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen.

Damit steht auch fest, welchen Weg Deutschland nach der Gruppenphase nimmt: Als Sieger der Gruppe E trifft die DFB-Elf in der Runde der letzten 32 auf einen Gruppendritten aus Gruppe A, B, C, D oder F. Der konkrete Gegner steht aber noch nicht fest, weil dafür die Rangliste der besten Gruppendritten und die vorab festgelegte FIFA-Zuordnung entscheidend sind.

Deutschland nach Sieg gegen Elfenbeinküste sicher Gruppensieger Die WM 2026 wird erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen, gespielt wird in zwölf Vierergruppen. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe erreichen sicher die K.o.-Runde; dazu kommen die acht besten Gruppendritten. Dadurch beginnt die K.o.-Phase nicht wie früher mit dem Achtelfinale, sondern mit einer Runde der letzten 32.

Für Deutschland ist nach dem Sieg gegen die Elfenbeinküste und dem 0:0 zwischen Curaçao und Ecuador bereits klar: Die DFB-Elf zieht als Gruppensieger in die K.o.-Runde ein. Das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador hat damit keinen Einfluss mehr auf Deutschlands Platzierung in Gruppe E.

WM 2026: Diese Gegner drohen Deutschland als Gruppensieger Als Sieger der Gruppe E steht das Spiel in der Runde der letzten 32 für Deutschland am Montag, 29. Juni, in Foxborough an. Der Gegner wird ein Gruppendritter aus Gruppe A, B, C, D oder F.

Damit kommen nach aktuellem Turnierplan Mannschaften aus folgenden Gruppen infrage:

Gruppe A: Südkorea, Südafrika oder Tschechien

Gruppe B: Kanada, Bosnien und Herzegowina, Katar oder Schweiz

Gruppe C: Brasilien, Marokko oder Schottland

Gruppe D: Paraguay oder Australien

Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden oder Tunesien Welche Mannschaft es tatsächlich wird, hängt davon ab, welche acht Gruppendritten weiterkommen und welche vorab festgelegte FIFA-Zuordnung im K.o.-Baum dadurch greift. Es gibt also keine neue Auslosung nach der Gruppenphase.

In manchen Gruppen ist der Kreis der möglichen Gegner bereits kleiner geworden: So stehen sowohl Mexiko als auch die USA als Gruppensieger fest und können deshalb in diesem Szenario nicht mehr Deutschlands Gegner sein. Auch Haiti und die Türkei können nicht mehr auf dem dritten Platz landen; sie sind ausgeschieden.

Warum Deutschlands Gegner noch nicht feststeht Obwohl Deutschland bereits als Gruppensieger feststeht, ist der Gegner in der ersten K.o.-Runde noch offen. Der Grund liegt im neuen WM-Modus: Nicht alle Gruppendritten kommen weiter, sondern nur die acht besten aus den zwölf Gruppen.

Erst wenn alle Gruppenspiele beendet sind, steht fest, welche Drittplatzierten die Runde der letzten 32 erreichen. Danach greift der feste Zuordnungsschlüssel der FIFA. Für Deutschland bedeutet das: Der Gegner kommt sicher aus Gruppe A, B, C, D oder F, der konkrete Name ergibt sich aber erst aus der Kombination der weiterkommenden Gruppendritten.

Welcher Gegner im Achtelfinale warten könnte Gewinnt Deutschland sein Spiel in der Runde der letzten 32, würde die DFB-Elf im Achtelfinale auf den Sieger aus Match 77 treffen. Dort spielt der Sieger der Gruppe I gegen einen Gruppendritten aus Gruppe C, D, F, G oder H.

In Gruppe I spielen Frankreich, Senegal, Irak und Norwegen; der Gruppensieger dieser Gruppe steht noch nicht fest. Damit ist auch offen, auf welche Mannschaft Deutschland im Achtelfinale treffen könnte, falls beide Teams ihre erste K.o.-Runde überstehen.

Deutschland bei der WM 2026: Das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador Für Deutschland steht trotz des feststehenden Gruppensieges noch ein Gruppenspiel an. Am Donnerstag, 25. Juni, trifft die DFB-Auswahl auf Ecuador in New Jersey. Parallel spielt Curaçao gegen die Elfenbeinküste.

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