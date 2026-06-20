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"Der Zürich-Krimi" in der ARD: Christian Kohlund ermittelt in "Borchert und die dunklen Schatten"

"Der Zürich-Krimi: Borchert und die dunklen Schatten"

Eine Frau überfährt einen Mann – doch Borchert glaubt nicht an ihre Schuld

20.06.2026, 07.00 Uhr
von Wilfried Geldner
In der 16. Ausgabe des Zürich-Krimis gerät Christian Kohlund alias Thomas Borchert in ein Netz aus Familiendramen und illegalen Geldgeschäften. Die Jugendpsychologin Julia Egger sieht sich nach einem mysteriösen Unfall mit aufkommenden Vorwürfen konfrontiert.
"Der Zürich-Krimi: Borchert und die dunklen Schatten"
Seit 2016 steht Christian Kohlund für den "Zürich-Krimi" vor der Kamera. Mit sonorer Stimme und humanistischer Haltung löst er seither jeden Fall.  Fotoquelle: ARD Degeto/Graf Film/Mia Film/Pascal Mora
"Der Zürich-Krimi: Borchert und die dunklen Schatten"
Noch sind Dominique Kuster (Ina Paule Klink, rechts) und Anwalt Borchert (Christian Kohlund) skeptisch gegenüber ihrer Mandantin Julia Egger (Anna Herrmann), die einen schweren Unfall verursacht hat.  Fotoquelle: ARD Degeto / Graf Film / Mia Film / Roland Suso Richter
"Der Zürich-Krimi: Borchert und die dunklen Schatten"
Julias Halbschwester Mavie (Flora Li Thiemann) vertraut dem Anwalt Thomas Borchert (Christian Kohlund), der Julias Unschuld beweisen will.  Fotoquelle: ARD Degeto / Graf Film / Mia Film / Roland Suso Richter
"Der Zürich-Krimi: Borchert und die dunklen Schatten"
Anwalt Borchert (Christian Kohlund) lässt nicht locker, um die Wahrheit herauszufinden. Hilft ihm die Leidenschaft zur Fotografie dabei?   Fotoquelle: ARD Degeto / Graf Film / Mia Film / Roland Suso Richter
"Der Zürich-Krimi: Borchert und die dunklen Schatten"
Die Jugendpsychologin Julia Egger (Anna Herrmann) hat einen schweren Unfall zu verantworten. Wurde sie absichtlich abgedrängt?  Fotoquelle: ARD Degeto / Graf Film / Mia Film / Roland Suso Richter
"Der Zürich-Krimi: Borchert und die dunklen Schatten"
Dominique (Ina Paule Klink) und Borchert (Christian Kohlund) glauben, dass jemand ihrer Mandantin etwas in die Schuhe schieben will.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Graf Film/Mia Film/Pascal Mora

Im nächtlichen Zürich fährt die Jugendpsychologin Julia Egger (Anna Herrmann) nach einem Familienstreit einen Arbeiter zwischen Containern um. Angeblich sei sie von einem SUV abgedrängt worden, doch das muss sie erst einmal beweisen. Borchert (Christian Kohlund) und seine Vorgesetzte Dominique Kuster (Ina Paule Klink) kümmern sich um Julia und deren mögliche Unschulds. Wegen eines früheren Delikts ist sie nach Trunkenheit am Steuer vorbestraft. Wollte jemand ihr deshalb die Tat in die Schuhe schieben – und, wenn ja, warum?

ARD
"Der Zürich-Krimi: Borchert und die dunklen Schatten"
Krimi • 20.06.2026 • 20:15 Uhr

Der am Samstagabend erneut im Ersten ausgestrahlte 16. Zürich-Krimi, "Borchert und die dunklen Schatten" (zehntes Drehbuch: Wolf Jakoby, Regie wie mittlerweile eigentlich immer: Roland Suso Richter), ist über weite Strecken wieder mal ein Solo für Christian Kohlund, der in dieser Reihe ein ums andere Mal überzeugt. Bei der Erstausstrahlung des Krimis am 22. September 2022 schalteten 7,1 Millionen Menschen ein. Damit zählt er zu den fünf Filmen der Reihe, die bisher die Sieben-Millionen-Marke knacken konnten.

Zwischen Banker-Milieu und Thomas Borcherts Familienerinnerungen

Borchert mag nicht an die Schuld seiner Mandantin glauben – nicht zuletzt, weil sich deren jüngere Halbschwester Mavie (Flora Li Thiemann) mit Liebe und Leidenschaft einsetzt für sie. Dass die Eltern der beiden ein sehr kaltes Bild abgeben und gar eine Kaution für die Tochter verweigern, mag dem Karrierismus des Vaters geschuldet sein. Immer wieder ist vom Aufstieg in höchste Bankersphären die Rede, auch wenn Julias Mutter (Julia Blankenburg) irgendwann feststellt, dass "Geld eben nicht alles" sei. Für sie gilt es, unbedingt den Schein eines heilen Familienlebens zu bewahren, um die Karriere ihres Mannes nicht zu gefährden.

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Während der Banker selbst immer wieder mit einem Dunkelmann verstohlene Gespräche führt, in denen es um milliardenschwere illegale Geldgeschäfte geht, trauert Borchert in seinem Alu-Trailer seinem verstorbenen Vater nach, dessen 100. Geburtstag dieser Tage wäre. Beim Blättern im Familienalbum entdeckt der Sohn dessen alte Leica neu. Seine eigenen Schwarzweiß-Bilder werden durchaus eindrucksvoll.

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Thomas Borchert bringt am Ende doch noch alle Gefühlsregister zum Klingen

Die Kurve vom Bankenskandal zum Vater-Tochter-Drama hinzubekommen, kann und will auch ihm allerdings lange nicht gelingen, dazu fehlt es dem Plot an Raffinesse. Aber ganz am Ende zieht Borchert, der das Leben wie kein Zweiter kennt, nochmal alle Gefühlsregister und bringt damit vorherige Krimi-Plattitüden zum Vergessen.

Der letzte neue "Zürich-Krimi", der 24. Film der Reihe, war im Dezember 2025 zu sehen. Zwei weitere Filme sind abgedreht, die Ausstrahlungstermine stehen noch nicht fest.

"Der Zürich-Krimi: Borchert und die dunklen Schatten" – Sa. 20.06. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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