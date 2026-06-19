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"Quizduell-Olymp": Die Gäste heute am 19.Juni und im restlichen Monat

Quiz-Show mit Esther Sedlaczek

"Quizduell-Olymp": Das sind die prominenten Quiz-Gäste im Juni

19.06.2026, 16.39 Uhr
von Annika Schmidt
Immer freitags versuchen Promis die kniffeligen Fragen in der ARD-Quizshow "Quizduell-Olymp" zu beantworten. Welche Gäste nehmen in dieser Woche die Herausforderung an? Hier bekommen Sie immer den aktuellen Überblick.
Freitags lädt Esther Sedlaczek zum "Quizduell-Olymp" ein. Welche prominenten Gäste sich den kniffeligen Fragen stellen, finden Sie hier immer aktuell im Überblick.
Freitags lädt Esther Sedlaczek zum "Quizduell-Olymp" ein. Welche prominenten Gäste sich den kniffeligen Fragen stellen, finden Sie hier immer aktuell im Überblick.  Fotoquelle: ARD/ Uwe Ernst

Immer freitags versuchen Promis die kniffeligen Fragen in der ARD-Quizshow "Quizduell-Olymp" zu beantworten. Welche Gäste nehmen in dieser Woche die Herausforderung an? Hier bekommen Sie immer den aktuellen Überblick.

Seit August 2022 lädt Gastgeberin Esther Sedlaczek zur Quiz-Runde im Vorabendprogramm im Ersten ein. Zuvor führte Jörg Pilawa durch die Sendung. Dabei treten prominente Gäste gegen den "Quiz-Olymp" an, der aus der Berliner Unternehmensberaterin und "Quizkönigin" Marie-Louise Finck, dem Hannover Bankbetriebswirt und "Quiz-Ass" Thorsten Zirkel und dem Münsteraner Historiker und "Professor Quiz" Eckhard Freise, besteht.

So lernte Esther Sedlaczek ihren berühmten Vater kennen
Esther Sedlaczek, bekannt als Moderatorin der "Sportschau" und des "Quizduells", teilt ihre außergewöhnliche Familiengeschichte und die späte Begegnung mit ihrem Vater, einem berühmten Schauspieler.
Kennenlernen erst mit 16 Jahren
Experte Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Esther Sedlaczek.

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Seit Jahren erfreut sich das "Quizduell-Olymp" großer Beliebtheit. Dabei erreichte die Sendung zu Hochzeiten bereits mehr als 3,5 Millionen Zuschauer (Sendung vom 31. Oktober 2016). Der besondere Reiz macht nicht nur das charmante Quiz-Trio aus, auch die prominenten Zweier-Teams, die bei so manchen Fragen ins Schwitzen geraten, sorgen für beste Unterhaltung. Wir informieren Sie an dieser Stelle regelmäßig über die Gäste beim "Quizduell-Olymp" in den kommenden Ausgaben.

Das sind die "Quizduell"-Gäste im Juni 2026

  • Freitag, 05. Juni, 18.50 Uhr: Olymp: Bodo Bach und Matze Knop
  • Freitag, 12. Juni, 18.50 Uhr: Dietmar Bär und Axel Prahl
  • Freitag, 19. Juni, 18.50 Uhr: Marijke Amado und Jörg Draeger
  • Freitag, 26. Juni, 18.50 Uhr: Laura Karasek & Evelyn Burdecki

Am Ende der Quiz-Runde gewinnt die Seite, die mit den meisten Punkten das Finale beendet. Gewinnen die prominenten Herausforderer, spenden sie die Gewinnsumme von 10.000 € für einen vorher definierten guten Zweck. Gewinnt der Olymp, dann wird die Gewinnsumme unter 20 zufällig ausgelosten App-Spielern aufgeteilt.

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