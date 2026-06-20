Home News TV-News

"Sommernachtskonzert Schönbrunn 2026" bei 3sat: Klassikabend mit den Wiener Philharmonikern

"Sommernachtskonzert Schönbrunn 2026"

Wiener Philharmoniker, Oper und Musical: 3sat eröffnet den Festspielsommer

20.06.2026, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
3sat überträgt das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker aus Schönbrunn – ein Muss für alle Klassikfans mit Dirigent Lorenzo Viotti und Solist Bryan Terfel.
Sommernachtskonzert Schönbrunn 2026
Die Sommerkonzerte in Schönbrunn gibt es seit 2004. Neuerdings wird der Schlosspark aufwendig illuminiert. 3sat überträgt zeitversetzt um einen Tag.  Fotoquelle: ZDF / Julius Silver
Sommernachtskonzert Schönbrunn 2026
Das Klassikkonzert in Schönbrunn ist auch für Wiener und viele Touristen vor Ort ein Sommererlebnis der Extraklasse.  Fotoquelle: ZDF / Duda
Sommernachtsgala Grafenegg 2026.
3sat überträgt die Sommernachtsgala in Grafenegg: Zum Auftakt in die Saison präsentiert das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung von Chefdirigent Fabien Gabel ein abwechslungsreiches Programm.  Fotoquelle: ZDF/ORF/Roman Zach-Kiesling

Ein fester Termin seit mehr als 20 Jahren: Im Schlosspark von Schönbrunn treffen sich Tausende bei freiem Eintritt zum "Sommernachtskonzert Schönbrunn". Ziel des 2004 als "Konzert für Europa" gestarteten Klassik-Sommerprogramms ist es, ein möglichst breites Publikum für die Klassik zu begeistern.

3sat
Sommernachtskonzert Schönbrunn 2026
Klassikkonzert • 20.06.2026 • 20:15 Uhr

Die gebotene Mischung aus Oper, Operette und Musical mag manchem Puristen nicht leicht erträglich erscheinen, zumal der walisische Bassbariton Bryan Terfel nicht nur als Wagner-Wotan ganz ohne weibliches Pendant agieren muss. Für 3sat ist die um einen Tag zeitversetzte Übertragung der Beginn des "Festspielsommer"-Programms mit vielen Freiluftinszenierungen und -konzerten. ORF 2 überträgt übrigens bereits am selben Abend (19.06.) um 21.20 Uhr.

Schloss Schönbrunn wird zur Bühne für Klassik und große Oper

Der Schweizer Dirigent Lorenzo Viotti dirigiert die Wiener Philharmoniker bei einem bunten Programm: Es ist alles dabei, von Franz von Suppés "Leichter Kavallerie" über Puccinis "Manon Lescaut" und Verdis "Falstaff" bis hin zu Tschaikowskys "Nussknacker" (Kosakentanz) und Wagners "Rheingold". Von Terfel wird die Wotan-Arie "Abendlich strahlt der Sonne Auge" zelebriert. Schloss Schönbrunn wird dann zur Götterburg Walhall.

Derzeit beliebt:
>>"Ferdinand - Geht STIERisch ab!": SAT.1 zeigt warmherzigen Animationsfilm für die ganze Familie
>>Diese WM-Spiele laufen heute (20.6.) und in der Nacht im TV
>>Wiener Philharmoniker im TV: Das Jubiläumskonzert von Beethovens 9. Symphonie!
>>"Salzburger Festspiele 2024: Jacques Offenbach – Hoffmanns Erzählungen": Kritik zur Oper-Übertragung

Eine der Preziosen ist das wehmütige Konzertstück "Adoration" der jüngst wiederentdeckten ersten afroamerikanischen klassischen Komponistin Florence Price (1887 – 1953). Zum Abschluss werden die hoffentlich gut gelaunten Philharmoniker dann das Lied des Milchmanns Tevje aus dem Musical "Fiddler on the Roof" zum Besten geben.

MagentaTV: Experten-Duo Jürgen Klopp und Thomas Müller wird zum Streitthema
Jürgen Klopp und Thomas Müller stehen bei der Fußball-WM als Experten von MagentaTV im Rampenlicht. Ihre lockere Art sorgt für gespaltene Meinungen. Während einige ihre Auftritte als erfrischend empfinden, fordern andere mehr Ernsthaftigkeit. Die Debatte über den richtigen Expertenstil im TV wird hitzig geführt.
WM 2026
Thomas Müller und Jürgen Klopp

Um 21.55 Uhr setzt 3sat den Klassikabend fort. Die Sommernachtsgala Grafenegg zählt zu den schönsten Traditionen des Musiklandes Österreich. Als Solisten sind hier die aus den USA stammende Sopranistin Angel Blue, der gefeierte Tenor Bogdan Volkov sowie die österreichische Cellistin Julia Hagen mit dabei. Die Aufzeichnung der Veranstaltung läuft bei 3sat bis 23.35 Uhr. Ein gute Alternative an diesem Abend für all jene, die der WM und dem Auftritt der deutschen Nationalmannschaft (22.00 uhr, gegen die Elfenbeinküste) so gar nichts abgewinnen können.

Sommernachtskonzert Schönbrunn 2026 – Sa. 20.06. – 3sat: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

ARD-Doku begleitet Wolfgang Niedeckens BAP auf dem Weg zum Jubiläumskonzert
"Verdamp lang her – 50 Jahre BAP"
Verdamp lang her - 50 Jahre BAP
Anspruchsvoller Krimi zwischen Elite-Schule und Ost-West-Seilschaften
"Tod im Internat (1)"
Tod im Internat (1)
"Neben der Spur – Amnesie": Kritik zum 3sat-Thriller mit Ulrich Noethen
Hamburger Gedächtnislücken
Neben der Spur - Amnesie
ARD zeigt Brunetti-Doppel: Mord und Mysterien in Venedig
"Donna Leon – Endlich mein"
"Donna Leon - Endlich mein"
So hat sich Beatrice Egli im Laufe ihrer Karriere verändert!
20 Bilder
Beatrice Egli lächelt.
Mysteriöse Ereignisse in Nordholm: Was geschah mit der Familie Thomsen?
"Die verschwundene Familie (1)"
Die verschwundene Familie (1)
"Lucerne Festival 2025 – Beatrice Rana spielt Rachmaninow": Die Wiederholung auf 3sat
Rachmaninow-Abend
Lucerne Festival 2025 - Beatrice Rana spielt Rachmaninow
Esther Ofarim: Eine musikalische Legende wird 85
Musiklegende
Esther Ofarim
Helene Fischer feiert Tour-Auftakt – Thomas Seitel steht mit ihr auf der Bühne
Tourstart in Dresden
Helene Fischer steht auf der Bühne und trägt ein rotes Outfit.
Tourstart in Dresden: Diese Lieder sind auf Helene Fischers Setlist
Große Tour
Helene Fischer in einem roten Body auf der Bühne.
Westeros in Brand: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"House Of The Dragon"
"Quizduell-Olymp": Das sind die prominenten Quiz-Gäste im Juni
Quiz-Show mit Esther Sedlaczek
Freitags lädt Esther Sedlaczek zum "Quizduell-Olymp" ein. Welche prominenten Gäste sich den kniffeligen Fragen stellen, finden Sie hier immer aktuell im Überblick.
Fast zwei Jahre begleitet: ZDF-Doku blickt hinter die Fassade von Joshua Kimmich
"Kapitän Kimmich"
Kapitän Kimmich
"Eiskalt": Stefan Mross schockiert über das Ende seiner ARD-Show
"Immer wieder sonntags"
Stefan Mross mit einem ernsten Blick bei seiner Sendung.
Anja Knauer ehrlich: "Mich an den Grill zu stellen, ist grundsätzlich keine gute Idee"
Grill-Interview
Anja Knauer schaut ernst.
Beatrice Egli stellt klar: "Mich gibt's auch mal schlechtgelaunt"
Schlagerstar im Interview
Eine junge Frau unterhält sich mit Beatrice Egli auf einer Couch.
WM 2026: Diese Gegner drohen Deutschland nach der Gruppenphase
So geht es weiter
Spieler von Deutschland und Curacao spielen um den Ball.
WM 2026 Spielplan: Termine, Ergebnisse und TV-Übertragungen im Überblick
Schlaflose Nächte für Fans
Joshua Kimmich spielt Fußball.
Prequel über Optimus Prime und Megatron läuft erstmals im Free-TV
"Transformers One"
Transformers One
Umstrittene Romanverfilmung: Dieser Disney-Film trieb alle auf die Barrikaden
Disney-Kontroversen
"Der Glöckner von Notre Dame"
ARTE-Doku blickt hinter die Kulissen von Steven Spielbergs Klassiker
"'Der weiße Hai', Kultfilm mit Biss"
Steven Spielberg, Hollywoods ewiges Wunderkind
Diese WM-Spiele laufen heute (19.6.) und in der Nacht im TV
TV-Fahrplan
Fußball-Weltmeisterschaft
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
MagentaTV: Experten-Duo Jürgen Klopp und Thomas Müller wird zum Streitthema
WM 2026
Thomas Müller und Jürgen Klopp
"Die Bachelors": Sebastian verweigert Rosenvergabe und sorgt für Schockmoment
Gerüchteküche brodelt
Die Bachelors
25 Jahre später: "Fast & Furious" soll zu Paul Walkers Ursprungsidee zurückkehren
Action-Kultreihe
The Fast and the Furious (2001)
Neue Kinofilme: "The Death of Robin Hood", "Backrooms" und "LOL 2.0" starten
Kino-Highlights der Woche
The Death of Robin Hood
"Maybrit Illner" pausiert: Diese ZDF-Kollegin übernimmt im Sommer
Das hat sie vor
Maybritt Illner trägt ein Kleid und lächelt.
Daveigh Chase gestorben: "The Ring"-Schauspielerin wurde nur 35 Jahre alt
Früher Ruhm
Daveigh Chase
Judith Rakers meldet sich nach Instagram-Pause mit traurigen Nachrichten
Große Trauer
Judith Rakers