"Sommernachtskonzert Schönbrunn 2026" bei 3sat: Klassikabend mit den Wiener Philharmonikern

Ein fester Termin seit mehr als 20 Jahren: Im Schlosspark von Schönbrunn treffen sich Tausende bei freiem Eintritt zum "Sommernachtskonzert Schönbrunn". Ziel des 2004 als "Konzert für Europa" gestarteten Klassik-Sommerprogramms ist es, ein möglichst breites Publikum für die Klassik zu begeistern.

Sommernachtskonzert Schönbrunn 2026 Klassikkonzert • 20.06.2026 • 20:15 Uhr

Die gebotene Mischung aus Oper, Operette und Musical mag manchem Puristen nicht leicht erträglich erscheinen, zumal der walisische Bassbariton Bryan Terfel nicht nur als Wagner-Wotan ganz ohne weibliches Pendant agieren muss. Für 3sat ist die um einen Tag zeitversetzte Übertragung der Beginn des "Festspielsommer"-Programms mit vielen Freiluftinszenierungen und -konzerten. ORF 2 überträgt übrigens bereits am selben Abend (19.06.) um 21.20 Uhr.

Schloss Schönbrunn wird zur Bühne für Klassik und große Oper Der Schweizer Dirigent Lorenzo Viotti dirigiert die Wiener Philharmoniker bei einem bunten Programm: Es ist alles dabei, von Franz von Suppés "Leichter Kavallerie" über Puccinis "Manon Lescaut" und Verdis "Falstaff" bis hin zu Tschaikowskys "Nussknacker" (Kosakentanz) und Wagners "Rheingold". Von Terfel wird die Wotan-Arie "Abendlich strahlt der Sonne Auge" zelebriert. Schloss Schönbrunn wird dann zur Götterburg Walhall.

Eine der Preziosen ist das wehmütige Konzertstück "Adoration" der jüngst wiederentdeckten ersten afroamerikanischen klassischen Komponistin Florence Price (1887 – 1953). Zum Abschluss werden die hoffentlich gut gelaunten Philharmoniker dann das Lied des Milchmanns Tevje aus dem Musical "Fiddler on the Roof" zum Besten geben.

Um 21.55 Uhr setzt 3sat den Klassikabend fort. Die Sommernachtsgala Grafenegg zählt zu den schönsten Traditionen des Musiklandes Österreich. Als Solisten sind hier die aus den USA stammende Sopranistin Angel Blue, der gefeierte Tenor Bogdan Volkov sowie die österreichische Cellistin Julia Hagen mit dabei. Die Aufzeichnung der Veranstaltung läuft bei 3sat bis 23.35 Uhr. Ein gute Alternative an diesem Abend für all jene, die der WM und dem Auftritt der deutschen Nationalmannschaft (22.00 uhr, gegen die Elfenbeinküste) so gar nichts abgewinnen können.

Sommernachtskonzert Schönbrunn 2026 – Sa. 20.06. – 3sat: 20.15 Uhr

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