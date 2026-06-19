Home News TV-News

WM 2026 Spielplan: Termine, Ergebnisse und TV-Übertragungen im Überblick

Schlaflose Nächte für Fans

WM 2026 Spielplan: Termine, Ergebnisse und TV-Übertragungen im Überblick

19.06.2026, 09.31 Uhr
von Natasa Unkel
Die Fußball-WM 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt — und viele Spiele laufen für deutsche Fans spätabends oder nachts. Hier gibt es den kompletten Spielplan mit deutschen Uhrzeiten, Ergebnissen und TV-Infos.
Joshua Kimmich spielt Fußball.
Joshua Kimmich im Länderspiel gegen Ghana im April.  Fotoquelle: picture alliance / Maximilian Koch

Es ist ein Mammut-Spielplan, der den Fußball-Fans in diesem Sommer bevorsteht: In der bislang größten Ausgabe des Turniers werden 48 Teams in 104 Spielen gegeneinander antreten. Dabei verteilen sich die Partien auf 16 Austragungsorte in Kanada, Mexico und den USA. Fans in Europa dürften diese Spiele um ihren Schlaf bringen. Aufgrund der Zeitverschiebung finden etliche Vorrunden-Spiele erst um Mitternacht beziehungsweise sogar weit danach statt.

So sieht die Auslosung aus

  • Gruppe A: Mexiko, Südafrika, Republik Korea, Tschechien
  • Gruppe B: Kanada, Bosnien und Herzegowina, Katar, Schweiz
  • Gruppe C: Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland
  • Gruppe D: USA, Paraguay, Australien, Türkei
  • Gruppe E: Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador
  • Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien
  • Gruppe G: Belgien, Ägypten, IR Iran, Neuseeland
  • Gruppe H: Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay
  • Gruppe I: Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen
  • Gruppe J: Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien
  • Gruppe K: Portugal, DR Kongo, Usbekistan, Kolumbien
  • Gruppe L: England, Kroatien, Ghana, Panama 

Das sind die Termine für die Gruppenspiele

WM-Spiele am 11. Juni

  • Mexiko (2) – Südafrika (0) (Gruppe A), 21 Uhr

WM-Spiele am 12. Juni

  • Republik Korea (2) – Tschechien (1) (Gruppe A), 4 Uhr
  • Kanada (1) – Bosnien und Herzegowina (1) (Gruppe B), 21 Uhr

WM-Spiele am 13. Juni

  • USA (4) – Paraguay (1) (Gruppe D), 3 Uhr
  • Katar (1) – Schweiz (1) (Gruppe B), 21 Uhr

WM-Spiele am 14. Juni

  • Brasilien (1) – Marokko (1) (Gruppe C), 0 Uhr
  • Haiti (0) – Schottland (1) (Gruppe C), 3 Uhr
  • Australien (2) – Türkei (0) (Gruppe D), 6 Uhr
  • Deutschland (7) – Curaçao (1) (Gruppe E), 19 Uhr
  • Niederlande (2) – Japan (2) (Gruppe F), 22 Uhr

WM-Spiele am 15. Juni

  • Elfenbeinküste (1) – Ecuador (0) (Gruppe E), 1 Uhr
  • Schweden (5) – Tunesien (1) (Gruppe F), 4 Uhr
  • Spanien (0) – Kap Verde (0) (Gruppe H), 18 Uhr
  • Belgien (1) – Ägypten (1) (Gruppe G), 21 Uhr

WM-Spiele am 16. Juni

  • Saudi-Arabien (1) – Uruguay (1) (Gruppe H), 0 Uhr
  • IR Iran (2) – Neuseeland (2) (Gruppe G), 3 Uhr
  • Frankreich (3) – Senegal (1) (Gruppe I), 21 Uhr

WM-Spiele am 17. Juni

  • Irak (1) – Norwegen (4) (Gruppe I), 0 Uhr
  • Argentinien (3) – Algerien (0) (Gruppe J), 3 Uhr
  • Österreich (3) – Jordanien (1) (Gruppe J), 6 Uhr
  • Portugal (1) – DR Kongo (1) (Gruppe K), 19 Uhr
  • England (4) – Kroatien (2) (Gruppe L), 22 Uhr

Nächstes Deutschland-Spiel bei der WM 2026: Gegner, Uhrzeit, Übertragung
Nach dem Start ins Turnier richtet sich der Blick auf das zweite Gruppenspiel. Der Überblick zeigt Gegner, Anstoßzeit und die wichtigsten Infos zur TV-Übertragung.
Wer zeigt die Partie?
Leroy Sane / Nico Schlotterbeck 7 Kai Havertz / Leon Goretzka / Jonathan Tah / Oliver Baumann , vorne von links: David Raum / Florian Wirtz / Joshua Kimmich / Angelo Stiller / Serge Gnabry posieren für ein Gruppenfoto.

WM-Spiele am 18. Juni

  • Ghana (1) – Panama (0) (Gruppe L), 1 Uhr
  • Usbekistan (1) – Kolumbien (3) (Gruppe K), 4 Uhr
  • Tschechien (1) – Südafrika (1) (Gruppe A), 18 Uhr, ZDF
  • Schweiz (4) – Bosnien und Herzegowina (1) (Gruppe B), 21 Uhr

WM-Spiele am 19. Juni

  • Kanada (6) – Katar (0) (Gruppe B), 0 Uhr
  • Mexiko (1) – Republik Korea (0) (Gruppe A), 3 Uhr
  • USA – Australien (Gruppe D), 21 Uhr, ARD

WM-Spiele am 20. Juni

  • Schottland – Marokko (Gruppe C), 0 Uhr
  • Brasilien – Haiti (Gruppe C), 2:30 Uhr, ARD
  • Türkei – Paraguay (Gruppe D), 5 Uhr
  • Niederlande – Schweden (Gruppe F), 19 Uhr, ZDF
  • Deutschland – Elfenbeinküste (Gruppe E), 22 Uhr, ZDF

WM-Spiele am 21. Juni

  • Ecuador – Curaçao (Gruppe E), 2 Uhr, ZDF
  • Tunesien – Japan (Gruppe F), 6 Uhr
  • Spanien – Saudi-Arabien (Gruppe H), 18 Uhr
  • Belgien – IR Iran (Gruppe G), 21 Uhr, ZDF

Fußball-WM 2026: So kann Deutschland den Favoriten gefährlich werden
Die Konkurrenz wirkt stark, doch das DFB-Team bringt eigene Waffen mit. Vor allem Flexibilität, Tempo und junge Kreativität könnten den Unterschied machen.
Wie stehen die Chancen?
Julian Nagelsmann sitzt bei der Pressekonferenz.

Derzeit beliebt:
>>"Verdamp lang her": Doku über 50 Jahre BAP und das Jubiläumskonzert in Köln
>>"Transformers One": Prequel über Optimus Prime und Megatron läuft erstmals im Free-TV
>>Nächstes Deutschland-Spiel bei der WM 2026: Gegner, Uhrzeit, Übertragung
>>WM 2026: Diese Gegner drohen Deutschland nach der Gruppenphase

WM-Spiele am 22. Juni

  • Uruguay – Kap Verde (Gruppe H), 0 Uhr, ARD
  • Neuseeland – Ägypten (Gruppe G), 3 Uhr
  • Argentinien – Österreich (Gruppe J), 19 Uhr, ARD
  • Frankreich – Irak (Gruppe I), 23 Uhr, ARD

WM-Spiele am 23. Juni

  • Norwegen – Senegal (Gruppe I), 2 Uhr
  • Jordanien – Algerien (Gruppe J), 5 Uhr, ZDF
  • Portugal – Usbekistan (Gruppe K), 19 Uhr, ARD
  • England – Ghana (Gruppe L), 22 Uhr, ARD

WM-Spiele am 24. Juni

  • Panama – Kroatien (Gruppe L), 1 Uhr
  • Kolumbien – DR Kongo (Gruppe K), 4 Uhr, ARD
  • Schweiz – Kanada (Gruppe B), 21 Uhr, ARD
  • Bosnien und Herzegowina – Katar (Gruppe B), 21 Uhr

WM-Spiele am 25. Juni

  • Schottland – Brasilien (Gruppe C), 0 Uhr
  • Marokko – Haiti (Gruppe C), 0 Uhr, ZDF
  • Tschechien – Mexiko (Gruppe A), 3 Uhr
  • Südafrika – Republik Korea (Gruppe A), 3 Uhr
  • Curaçao – Elfenbeinküste (Gruppe E), 22 Uhr
  • Ecuador – Deutschland (Gruppe E), 22 Uhr, ARD

WM-Spiele am 26. Juni

  • Japan – Schweden (Gruppe F), 1 Uhr
  • Tunesien – Niederlande (Gruppe F), 1 Uhr, ARD
  • Türkei – USA (Gruppe D), 4 Uhr
  • Paraguay – Australien (Gruppe D), 4 Uhr, ARD
  • Norwegen – Frankreich (Gruppe I), 21 Uhr, ZDF
  • Senegal – Irak (Gruppe I), 21 Uhr

WM-Spiele am 27. Juni

  • Kap Verde – Saudi-Arabien (Gruppe H), 2 Uhr, ARD
  • Uruguay – Spanien (Gruppe H), 2 Uhr
  • Ägypten – IR Iran (Gruppe G), 5 Uhr
  • Neuseeland – Belgien (Gruppe G), 5 Uhr
  • Panama – England (Gruppe L), 23 Uhr
  • Kroatien – Ghana (Gruppe L), 23 Uhr, ZDF

WM-Spiele am 28. Juni

Termine fürs Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026

WM-Spiele am 28. Juni

  • Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe B, 21 Uhr

WM-Spiele am 29. Juni

  • Erster Gruppe C – Zweiter Gruppe F, 19 Uhr
  • Erster Gruppe E – Dritter Gruppe A/B/C/D/F, 22:30 Uhr

WM-Spiele am 30. Juni

  • Erster Gruppe F – Zweiter Gruppe C, 3 Uhr
  • Zweiter Gruppe E – Zweiter Gruppe I, 19 Uhr
  • Erster Gruppe I – Dritter Gruppe C/D/F/G/H, 23 Uhr

WM-Spiele am 1. Juli

  • Erster Gruppe A – Dritter Gruppe C/E/F/H/I, 3 Uhr
  • Erster Gruppe L – Dritter Gruppe E/H/I/J/K, 18 Uhr
  • Erster Gruppe G – Dritter Gruppe A/E/H/I/J, 22 Uhr

WM-Spiele am 2. Juli

  • Erster Gruppe D – Dritter Gruppe B/E/F/I/J, 2 Uhr
  • Erster Gruppe H – Zweiter Gruppe J, 21 Uhr

WM-Spiele am 3. Juli

  • Zweiter Gruppe K – Zweiter Gruppe L, 1 Uhr
  • Erster Gruppe B – Dritter Gruppe E/F/G/I/J, 5 Uhr
  • Zweiter Gruppe D – Zweiter Gruppe G, 20 Uhr

WM-Spiele am 4. Juli

  • Erster Gruppe J – Zweiter Gruppe H, 0 Uhr
  • Erster Gruppe K – Dritter Gruppe D/E/I/J/L, 3:30 Uhr

Termine fürs Achtelfinale der Fußball-WM 2026

WM-Spiele am 4. Juli

  • Sieger Spiel 73 – Sieger Spiel 75, 19 Uhr
  • Sieger Spiel 74 – Sieger Spiel 77, 23 Uhr

WM-Spiele am 5. Juli

  • Sieger Spiel 76 – Sieger Spiel 78, 22 Uhr

WM-Spiele am 6. Juli

  • Sieger Spiel 79 – Sieger Spiel 80, 2 Uhr
  • Sieger Spiel 83 – Sieger Spiel 84, 21 Uhr

WM-Spiele am 7. Juli

  • Sieger Spiel 81 – Sieger Spiel 82, 2 Uhr
  • Sieger Spiel 86 – Sieger Spiel 88, 18 Uhr
  • Sieger Spiel 85 – Sieger Spiel 87, 22 Uhr 

Termine fürs Viertelfinale der Fußball-WM 2026

WM-Spiele am 9. Juli

  • Sieger Spiel 89 – Sieger Spiel 90, 22 Uhr

WM-Spiele am 10. Juli

  • Sieger Spiel 93 – Sieger Spiel 94, 21 Uhr

WM-Spiele am 11. Juli

  • Sieger Spiel 91 – Sieger Spiel 92, 23 Uhr

WM-Spiele am 12. Juli

  • Sieger Spiel 95 – Sieger Spiel 96, 3 Uhr

Termine fürs Halbfinale der Fußball-WM 2026

WM-Spiele am 14. Juli

  • Sieger Spiel 97 – Sieger Spiel 98, 21 Uhr

WM-Spiele am 15. Juli

  • Sieger Spiel 99 – Sieger Spiel 100, 21 Uhr

Termin fürs Spiel um Platz drei der Fußball-WM 2026

WM-Spiele am 18. Juli

  • Verlierer Spiel 101 – Verlierer Spiel 102, 23 Uhr

Termin fürs Finale der Fußball-WM 2026

WM-Spiele am 19. Juli

  • Sieger Spiel 101 – Sieger Spiel 102, 21 Uhr, ZDF

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Fußball-WM 2026

Das könnte dich auch interessieren

Helene Fischer und Thomas Müller: Überraschendes Duo sorgt für WM-Gefühl
Musikalisches WM-Highlight
Helene Fischer und Thomas Müller
Diese WM-Spiele laufen heute (18.6.) und in der Nacht im TV
Fußball-WM TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Tim Mälzer scheiterte mit Bewerbung als DFB-Koch: "Wurde gar nicht in Betracht gezogen"
Mälzer und die Nationalelf
Tim Mälzer
Laura Wontorra privat: Hinweise auf eine neue Beziehung mit Riccardo Basile
Liebesgerüchte
Laura Wontorra beim Fußball mit einem Mikrofon.
Turnier ist laut Hirschhausen "mit Abstand die klimaschädlichste WM"
Hitzealarm bei der WM
"Breakfast Club"
Jürgen Klopp: Die wahre Geschichte hinter seiner 50.000-Euro-Uhr
Seltenes Sammlerstück
Jürgen Klopp
Fußballfieber im ZDF-"Fernsehgarten": Deshalb buhte das Publikum "Bergdoktor" Hans Sigl aus
Fußball-Fauxpas
Andrea (Kiwi) Kiewel und Hans Sigl
Iran bei der WM 2026: Omid Nouripour kritisiert FIFA und politische Belastung
Enormer Druck
Omid Nouripour
DFB-Team erzielt Torrekord und holt starke TV-Quote beim WM-Start
Historischer WM-Auftakt
Deutschland gegen Curaçao
ARD-Reporter Tom Bartels spricht über WM-Politik und teure Tickets
Kritik an der FIFA
Tom Bartels
Judith Rakers meldet sich nach Instagram-Pause mit traurigen Nachrichten
Große Trauer
Judith Rakers
ZDF zeigt das Trump-Biopic, das Donald Trump offenbar stoppen wollte
"The Apprentice – The Trump Story"
The Apprentice - The Trump Story
007-Ranking mit Überraschung: Warum Daniel Craig nicht ganz oben landet
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
"Let’s Dance" vor großer Veränderung: Nach 20 Jahren ist Schluss
Beliebte Tanz-Show
Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi schauen ernst.
Nach 24 Jahren: Mike Myers bestätigt "Austin Powers"-Fortsetzung
Comeback-Pläne
Mike Myers in "Austin Powers"
Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Natur: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Neue DVD-Releases
"Hoppers"
"Harry vs. William" und "Kate Superstar": Alle Infos zu den ARTE-Dokus
Britische Royals
"Harry vs. William - Der royale Bruderzwist" / "Kate Superstar"
"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod an der Donau": Kritik zum ARD-Krimi mit Andreas Guenther
Doppelmord im Theater
Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod an der Donau
"Neben der Spur – Amnesie": Kritik zum 3sat-Thriller mit Ulrich Noethen
Hamburger Gedächtnislücken
Neben der Spur - Amnesie
Alte Spannungen: "Bro'Sis"-Star teilt gegen Giovanni Zarrella aus
20 Jahre alter Konflikt
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
Lüge vor Jana Ina: Giovanni Zarrella spricht über seine härteste Zeit
Bewegendes Geständnis
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Ehe seit Jahrzehnten: Was Barbara Wussows Beziehung so besonders macht
Stille große Liebe
Albert Fortell und Barbara Wussow im Arm in Abendgarderobe.
Stefan Mross privat: Seine Ehen, Eva Luginger und neue Pläne nach "Immer wieder sonntags"
Das Leben des Volksmusikstars
Stefan Mross
Jede Lüge hat ihren Preis: ProSieben unterzieht Datingshow-Kandidaten einem Lügendetektor-Test
Lügen-Test im TV
"Eden - Du bezahlst für jede Lüge"
Schock bei "Clarkson's Farm": Jeremy Clarkson enthüllt Krebsdiagnose
Krebsdiagnose
Jeremy Clarkson
"Da werden Wörter im Mund umgedreht": Tom Kaulitz ärgert sich über Druck auf WM-Experten
Tokio-Hotel-Star
Tom Kaulitz
Max Giesinger plant Auszeit: Weltreise und Sport im Fokus
Das hat er vor
Max Giesinger
Gaby Kösters schwerer Weg: Von der Bühne in die Schuldenfalle
Finanzielle Sorgen
Gaby Köster
"Mein Triggerpunkt!": Vanessa Mai offenbart in Podcast ihre größte Angst
Emotionale Offenbarung
Vanessa Mai
Jörg Dahlmann meldet sich nach erneuter Krebsdiagnose zu Wort
Krebserkrankung
Jörg Dahlmann