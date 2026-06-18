WM 2026: Diese Gegner drohen Deutschland nach der Gruppenphase

Deutschland ist mit einem klaren Ausrufezeichen in die WM 2026 gestartet: Nach dem überwältigenden 7:1 gegen Curaçao steht die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann an der Spitze der Gruppe E. Auch die Elfenbeinküste hat nach dem 1:0 gegen Ecuador drei Punkte auf dem Konto, dahinter folgen Ecuador und Curaçao. Für Deutschlands weiteren Turnierweg wird entscheidend, ob die DFB-Elf Erster, Zweiter oder womöglich einer der besten Gruppendritten wird.

WM 2026: Neuer Modus macht mehrere Szenarien für Deutschland möglich Die WM 2026 wird erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen gespielt wird in zwölf Vierergruppen. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe erreichen sicher die K.o.-Runde; dazu kommen die acht besten Gruppendritten. Dadurch beginnt die K.o.-Phase nicht wie früher mit dem Achtelfinale, sondern mit einer Runde der letzten 32.

Für Deutschland bedeutet das: Der Gegner nach der Gruppenphase hängt direkt vom Abschneiden der DFB-Elf in Gruppe E ab. Als Gruppensieger würde Deutschland auf einen Gruppendritten treffen – als Gruppenzweiter ginge es gegen den Zweiten der Gruppe I. Als Gruppendritter wäre ein Weiterkommen möglich, aber nicht garantiert; in diesem Fall müsste Deutschland je nach Zuordnung gegen einen Gruppensieger aus einer anderen Gruppe spielen.

Szenario 1 bei der WM 2026: Deutschland wird Gruppensieger Beendet Deutschland die Gruppe E auf Platz eins, steht das Sechszehntel-Finalspiel am Montag, 29. Juni, in Foxborough an. Der Gegner wäre der Gruppendritte aus Gruppe A, B, C, D oder F.

Damit kommen nach aktuellem Turnierplan Mannschaften aus folgenden Gruppen infrage:

Gruppe A: Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechien

Gruppe B: Kanada, Bosnien und Herzegowina, Katar, Schweiz

Gruppe C: Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland

Gruppe D: USA, Paraguay, Australien, Türkei

Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien Welche Mannschaft es tatsächlich wird, hängt davon ab, welche acht Gruppendritten weiterkommen und welche vorab festgelegte FIFA-Zuordnung im K.o.-Baum dadurch greift.

Der Sieger dieser Partie würde im Achtelfinale auf den Sieger aus Match 77 treffen. Dort spielt der Sieger der Gruppe I gegen einen Gruppendritten aus Gruppe C, D, F, G oder H.

Szenario 2 bei der WM 2026: Deutschland wird Gruppenzweiter Landet Deutschland in Gruppe E auf Platz zwei, ist der Gegner deutlich leichter einzugrenzen: Dann trifft Deutschland in der Runde der letzten 32 auf den Zweiten der Gruppe I. Dieses Spiel ist für Dienstag, 30. Juni, in Arlington angesetzt.

In Gruppe I spielen Frankreich, Senegal, Irak und Norwegen. Nach den ersten Spielen führen Norwegen und Frankreich die Gruppe an; Senegal und Irak stehen noch ohne Punkt da.

Der Sieger dieser Partie würde im Achtelfinale auf den Gewinner aus Match 76 treffen. Dort spielt der Sieger der Gruppe C gegen den Zweiten der Gruppe F. Damit könnte der weitere Weg über Teams aus den Gruppen C und F führen.

Szenario 3 bei der WM 2026: Deutschland wird Gruppendritter Auch ein dritter Platz kann bei dieser WM zum Weiterkommen reichen. Das ist aber nicht automatisch der Fall, weil nur acht der zwölf Gruppendritten die Runde der letzten 32 erreichen.

Falls Deutschland als Gruppendritter weiterkommt, wäre der mögliche Gegner ein Gruppensieger. Für einen Drittplatzierten aus Gruppe E sind laut Spielplan mehrere Zuordnungen möglich. Deutschland könnte dann gegen den Sieger aus Gruppe A, B, D, G, K oder L spielen.

Damit kämen Mannschaften aus diesen Gruppen infrage:

Gruppe A: Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechien

Gruppe B: Kanada, Bosnien und Herzegowina, Katar, Schweiz

Gruppe D: USA, Paraguay, Australien, Türkei

Gruppe G: Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland

Gruppe K: Portugal, Kolumbien, DR Kongo, Usbekistan

Gruppe L: England, Kroatien, Ghana, Panama Der konkrete Gegner würde erst feststehen, wenn alle Gruppendritten ermittelt sind und klar ist, welche acht Teams weiterkommen.

Deutschland bei der WM 2026: Diese Gruppenspiele stehen noch an Deutschland hat nach dem Auftakt gegen Curaçao noch zwei Spiele in Gruppe E. Am Samstag, 20. Juni, spielt die DFB-Auswahl gegen die Elfenbeinküste in Toronto. Am Donnerstag, 25. Juni, folgt das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador in New Jersey. Parallel spielt Curaçao gegen die Elfenbeinküste.

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