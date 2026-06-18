Nächstes Deutschland-Spiel bei der WM 2026: Gegner, Uhrzeit, Übertragung

Nach dem WM-Auftakt wartet auf die deutsche National-Elf das nächste Gruppenspiel: Am Samstag, 20. Juni, trifft Deutschland bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf die Elfenbeinküste. Wann Anstoß ist und wo Fans die Partie live im TV und Stream sehen können, zeigt der Überblick.

Deutschland gegen Elfenbeinküste: Termin, Uhrzeit und TV-Übertragung Vorrundenspiel: Sonntag, 14. Juni, 19 Uhr: Deutschland – Curaçao (in Houston) – live in der ARD und bei MagentaTV

Vorrundenspiel: Samstag, 20. Juni, 22 Uhr: Deutschland – Elfenbeinküste (in Toronto) – live im ZDF und bei MagentaTV

Vorrundenspiel: Donnerstag, 25. Juni, 22 Uhr: Ecuador – Deutschland (in New York/New Jersey) – live in der ARD und bei MagentaTV In der Vorrunde kämpfen die teilnehmenden Mannschaften um den Einzug ins Sechzehntelfinale. Die Spiele dafür beginnen ab dem 28. Juni. Nach dem Achtel-, Viertel- und Halbfinale findet das Turnier schließlich seinen Höhepunkt mit dem Finale am 19. Juli im MetLife Stadium in New York.

WM 2026: Alle Termine bis zum Finale im Überblick Vorrunde: 11. Juni bis 28. Juni

Sechzehntelfinale: 28. Juni bis 4. Juli

Achtelfinale: 4. Juli bis 7. Juli

Viertelfinale: 9. Juli bis 12. Juli

Halbfinale: 14. bis 15. Juli

Spiel um Platz 3: 18. Juli

Finale: 19. Juli – live im ZDF WM 2026: Diese Gegner drohen Deutschland nach der Gruppenphase Der neue Modus macht die Lage komplizierter als früher. Je nach Tabellenplatz könnten ganz unterschiedliche Mannschaften auf Deutschland treffen. So geht es weiter

Hinweis: MagentaTV zeigt alle 104 WM-Spiele, 44 davon exklusiv. ARD und ZDF zeigen zusammen 60 Spiele, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Die konkrete Aufteilung der deutschen Gruppenspiele hat der DFB bestätigt.

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