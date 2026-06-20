Home News Film-News

Jim Carrey vor Rückkehr als "Der Grinch" – das ist bislang bekannt

26 Jahre später

Jim Carrey vor Rückkehr als "Der Grinch" – das ist bislang bekannt

20.06.2026, 09.22 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Jim Carrey soll erneut die Rolle des grünfelligen Grinch in einer Fortsetzung übernehmen. Universal Pictures und Imagine Entertainment arbeiten an der Fortsetzung der Erfolgskomödie aus dem Jahr 2000.
Der Grinch
In der Weihnachtskomödie "Der Grinch" (2000) war Jim Carrey in der Titelrolle kaum wiederzuerkennen. Nun soll der Hollywood-Star erneut in die Maske der übelgelaunten grünen Kreatur schlüpfen.  Fotoquelle: Universal

Sie war eine prägende Rolle seiner Karriere: das titelgebende grünfellige Wesen in "Der Grinch", das nichts mehr hasst als Weihnachten. Nun soll Jim Carrey offenbar erneut den Charakter nach dem berühmten Kinderbuch des US-amerikanischen Karikaturisten Dr. Seuss (1904 – 1991) spielen – mehr als 26 Jahren nach dem ersten Teil.

Das ist über die geplante "Grinch"-Fortsetzung bekannt

Wie das Filmmagazin "Hollywood Reporter" berichtet, arbeiten die Filmstudios Universal Pictures und Imagine Entertainment an einer Fortsetzung der Erfolgskomödie aus dem Jahr 2000. Carrey sei im Gespräch, erneut in die Hauptrolle zu schlüpfen, heißt es. "Der Grinch" spielte seinerzeit weltweit rund 345 Millionen US-Dollar ein, bei den Oscars erhielt die Fantasy-Komödie bei insgesamt drei Nominierungen einen Preis für das beste Make-up.

Inszeniert wurde "Der Grinch" von Ron Howard, der laut "Hollywood Reporter" auch bei der Fortsetzung auf dem Regiestuhl sitzen wird. An der Seite von Brian Grazer ("After the Hunt", 2025) ist der Oscar-Preisträger auch als Produzent an Bord des noch titellosen Films. Das Drehbuch stammt von dem Autorentrio Alec Berg, Jeff Schaffer und David Mandel, das schon Seuss' Buch "Der Kater mit Hut" für die mit Mike Myers besetzte Komödie "Ein Kater macht Theater" (2003) adaptiert haben.

Derzeit beliebt:
>>"Im Angesicht des Todes" bei Nitro: Roger Moores letzter James-Bond-Film
>>DFB-Keeper Manuel Neuer spricht über Familie, Titelziel und zweites Baby
>>Heute im TV "Apollo 13": Kritik zum oscarnominierten Klassiker mit Tom Hanks
>>Harte Kritik von Tom Hanks: Die "Da Vinci Code"-Filme seien "Quatsch"

"Die gestohlenen Weihnachtsgeschenke" machte den Grinch weltberühmt

Dr. Seuss' "Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat" erschien 1957. In dem Kinderbuch persifliert der Autor, der bürgerlich Theodor Seuss Geisel hieß, die Kommerzialisierung des Weihnachtsfests. Die Geschichte der schlecht gelaunten grünen Kreatur, die den Kindern das Fest der Liebe verderben will, wurde mehrfach verfilmt. Populär ist auch der Zeichentrickfilm "Die gestohlenen Weihnachtsgeschenke" (1966) mit Boris Karloff als Sprecher des Grinchs in der englischen Originalfassung.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

ARTE-Doku blickt hinter die Kulissen von Steven Spielbergs Klassiker
"'Der weiße Hai', Kultfilm mit Biss"
Steven Spielberg, Hollywoods ewiges Wunderkind
25 Jahre später: "Fast & Furious" soll zu Paul Walkers Ursprungsidee zurückkehren
Action-Kultreihe
The Fast and the Furious (2001)
Daveigh Chase gestorben: "The Ring"-Schauspielerin wurde nur 35 Jahre alt
Früher Ruhm
Daveigh Chase
Sie war zweimal Bond-Girl: Was macht eigentlich Maud Adams?
Bond-Girl-Legende
James Bond 007 - Octopussy (1983)
Angelina Jolie als Lara Croft: Warum Paramount vor ihrer Besetzung gewarnt wurde
25 Jahre "Lara Croft: Tomb Raider"
Lara Croft: Tomb Raider (2001)
"Der perfekte Mann": Dieser Star ist George Clooneys James-Bond-Favorit
007-Spekulationen
George Clooney lächelt breit.
"Big Bang Theory": Das machen die Stars heute
Neues von Big Bang
Eine Comedy-Ära endet
Hollywood-Legende enthüllt: Darum drehte Spielberg nie 007
Spielbergs Bond-Absage
Steven Spielberg
Mary-Kate und Ashley: Was machen die Olsen-Zwillinge heute?
Erfolg abseits der Leinwand
Was machen die Olsen-Zwillinge heute?
Nach Entdeckung unter der Dusche: Dwayne "The Rock" Johnson befürchtete Krebserkrankung
Medizinischer Fehlalarm
Dwayne "The Rock" Johnson
Esther Sedlaczek berichtet von Panikattacke, Therapie und Perfektionsdruck
Mentale Gesundheit
Esther Sedlaczek
Eine Frau überfährt einen Mann – doch Borchert glaubt nicht an ihre Schuld
"Der Zürich-Krimi: Borchert und die dunklen Schatten"
"Der Zürich-Krimi: Borchert und die dunklen Schatten"
Wiener Philharmoniker, Oper und Musical: 3sat eröffnet den Festspielsommer
"Sommernachtskonzert Schönbrunn 2026"
Sommernachtskonzert Schönbrunn 2026
Diese WM-Spiele laufen heute (20.6.) und in der Nacht im TV
WM-Fahrplan
Fußball-Weltmeisterschaft
Animationsfilm über einen friedlichen Stier: Ein Film über Mut, Sanftheit und Anderssein
"Ferdinand – Geht STIERisch ab!"
Ferdinand - Geht STIERisch ab!
Westeros in Brand: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"House Of The Dragon"
"Quizduell-Olymp": Das sind die prominenten Quiz-Gäste im Juni
Quiz-Show mit Esther Sedlaczek
Freitags lädt Esther Sedlaczek zum "Quizduell-Olymp" ein. Welche prominenten Gäste sich den kniffeligen Fragen stellen, finden Sie hier immer aktuell im Überblick.
Fast zwei Jahre begleitet: ZDF-Doku blickt hinter die Fassade von Joshua Kimmich
"Kapitän Kimmich"
Kapitän Kimmich
"Eiskalt": Stefan Mross schockiert über das Ende seiner ARD-Show
"Immer wieder sonntags"
Stefan Mross mit einem ernsten Blick bei seiner Sendung.
Anja Knauer ehrlich: "Mich an den Grill zu stellen, ist grundsätzlich keine gute Idee"
Grill-Interview
Anja Knauer schaut ernst.
Beatrice Egli stellt klar: "Mich gibt's auch mal schlechtgelaunt"
Schlagerstar im Interview
Eine junge Frau unterhält sich mit Beatrice Egli auf einer Couch.
WM 2026: Diese Gegner drohen Deutschland nach der Gruppenphase
So geht es weiter
Spieler von Deutschland und Curacao spielen um den Ball.
WM 2026 Spielplan: Termine, Ergebnisse und TV-Übertragungen im Überblick
Schlaflose Nächte für Fans
Joshua Kimmich spielt Fußball.
ARD-Doku begleitet Wolfgang Niedeckens BAP auf dem Weg zum Jubiläumskonzert
"Verdamp lang her – 50 Jahre BAP"
Verdamp lang her - 50 Jahre BAP
Prequel über Optimus Prime und Megatron läuft erstmals im Free-TV
"Transformers One"
Transformers One
Umstrittene Romanverfilmung: Dieser Disney-Film trieb alle auf die Barrikaden
Disney-Kontroversen
"Der Glöckner von Notre Dame"
Anspruchsvoller Krimi zwischen Elite-Schule und Ost-West-Seilschaften
"Tod im Internat (1)"
Tod im Internat (1)
Diese WM-Spiele laufen heute (19.6.) und in der Nacht im TV
TV-Fahrplan
Fußball-Weltmeisterschaft
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
MagentaTV: Experten-Duo Jürgen Klopp und Thomas Müller wird zum Streitthema
WM 2026
Thomas Müller und Jürgen Klopp