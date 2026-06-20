Jim Carrey vor Rückkehr als "Der Grinch" – das ist bislang bekannt

Sie war eine prägende Rolle seiner Karriere: das titelgebende grünfellige Wesen in "Der Grinch", das nichts mehr hasst als Weihnachten. Nun soll Jim Carrey offenbar erneut den Charakter nach dem berühmten Kinderbuch des US-amerikanischen Karikaturisten Dr. Seuss (1904 – 1991) spielen – mehr als 26 Jahren nach dem ersten Teil.

Das ist über die geplante "Grinch"-Fortsetzung bekannt Wie das Filmmagazin "Hollywood Reporter" berichtet, arbeiten die Filmstudios Universal Pictures und Imagine Entertainment an einer Fortsetzung der Erfolgskomödie aus dem Jahr 2000. Carrey sei im Gespräch, erneut in die Hauptrolle zu schlüpfen, heißt es. "Der Grinch" spielte seinerzeit weltweit rund 345 Millionen US-Dollar ein, bei den Oscars erhielt die Fantasy-Komödie bei insgesamt drei Nominierungen einen Preis für das beste Make-up.

Inszeniert wurde "Der Grinch" von Ron Howard, der laut "Hollywood Reporter" auch bei der Fortsetzung auf dem Regiestuhl sitzen wird. An der Seite von Brian Grazer ("After the Hunt", 2025) ist der Oscar-Preisträger auch als Produzent an Bord des noch titellosen Films. Das Drehbuch stammt von dem Autorentrio Alec Berg, Jeff Schaffer und David Mandel, das schon Seuss' Buch "Der Kater mit Hut" für die mit Mike Myers besetzte Komödie "Ein Kater macht Theater" (2003) adaptiert haben.

"Die gestohlenen Weihnachtsgeschenke" machte den Grinch weltberühmt Dr. Seuss' "Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat" erschien 1957. In dem Kinderbuch persifliert der Autor, der bürgerlich Theodor Seuss Geisel hieß, die Kommerzialisierung des Weihnachtsfests. Die Geschichte der schlecht gelaunten grünen Kreatur, die den Kindern das Fest der Liebe verderben will, wurde mehrfach verfilmt. Populär ist auch der Zeichentrickfilm "Die gestohlenen Weihnachtsgeschenke" (1966) mit Boris Karloff als Sprecher des Grinchs in der englischen Originalfassung.

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