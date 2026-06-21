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"The Flash" bei RTL: DC-Blockbuster mit Ezra Miller, Michael Keaton und Ben Affleck

"The Flash"

Ezra Miller als Flash: Ein Solo-Debüt mit viel Tempo und Batman-Nostalgie

21.06.2026, 06.00 Uhr
von Jonas Decker
Er kann das, woran selbst Superman scheitern würde: The Flash reist in seinem ersten Solo-Film in der Vergangenheit zurück, um ein großes Übel ungeschehen zu machen. Aber zu welchem Preis ..?
The Flash
So schnell, dass er über den Gesetzen der Physik steht: In "The Flash" kommt der berühmte titelgebende DC-Flitzer zu seinem ersten großen Solo-Auftritt.  Fotoquelle: RTL/TM DC 2022 WBEI
The Flash
Was für eine Geschichte: Über 30 Jahre nach seinen eigenen "Batman"-Filmen ist Michael Keaton noch einmal im Fledermaus-Kostüm zu sehen.  Fotoquelle: RTL/TM DC 2022 WBEI
The Flash
Ezra Miller (mit Sasha Calle) reist als The Flash in der Zeit zurück, um ein großes Übel ungeschehen zu machen.  Fotoquelle: RTL/TM DC 2022 WBEI
The Flash
Hoppla, da ist im Universum wohl etwas durcheinandergekommen: Plötzlich gibt's den Flash (Ezra Miller, mit Sasha Calle) zweimal.  Fotoquelle: RTL/TM DC 2022 WBEI

Alles überall, gleichzeitig und nebeneinander: In Superheldenfilmen gibt es seit Aufkommen der Multiversums-Idee eigentlich nichts mehr, was es nicht gibt oder geben kann. Die vermeintlich unumstößlichen Gesetze von Raum und Zeit haben ihre Geltung verloren. Für The Flash galten sie eigentlich noch nie. Ob es wohl deshalb so lange dauerte, eine brauchbare Kinogeschichte für den im wahrsten Sinne blitzschnellen DC-Helden zu entwickeln? 2023 jedenfalls kam er, "The Flash", endlich zu seinem Solo-Debüt auf der großen Leinwand. Jetzt wiederholt RTL das DC-Spektakel im Rahmen der "Eventkino"-Reihe.

RTL
The Flash
Action • 21.06.2026 • 20:15 Uhr

Michael Keaton und Ben Affleck kehren als Batman zurück

Michael Keaton ist als Batman dabei, über 30 Jahre nach seinen eigenen großen Kinofilmen. Ben Affleck ist auch als Batman dabei. Vor zehn Jahren noch wäre eine Doppelbesetzung in dieser Form undenkbar gewesen. Inzwischen ist das, nach allem, was man zuletzt auch im konkurrierenden Marvel Cinematic Universe sah, keine große Sache mehr. Und im Fall von "The Flash" lässt sich diese Gleichzeitigkeit der Dinge auch einigermaßen gut herleiten.

The Flash ist so schnell, dass er einmal um die Welt rennen und sich beinahe selbst beim Schopfe packen kann. So schnell, dass er die Trennlinien zwischen verschiedenen Paralleluniversen durchbricht. So schnell, dass er in der Zeit zurückreisen und sogar den Tod rückgängig machen kann. Letzteres ist sein Hauptanliegen in diesem leichtfüßig-rasanten DC-Blockbuster, der inhaltlich übrigens nichts mit der gleichnamigen TV-Serie "The Flash" (mit Hauptdarsteller Grant Gustin) zu tun hat.

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Von "Batman v Superman" bis zum Solo-Film: Ezra Millers Weg als Flash

Worum es geht: Barry Allen alias The Flash (Ezra Miller) möchte die Zeit zurückdrehen bis zu dem Punkt, an dem er seine Eltern auf so tragische Weise verlor. Superman wäre dazu nicht imstande, Batman, Aquaman und Wonder Woman auch nicht, aber The Flash kann das. Zumindest in der Theorie. Die Sache läuft jedenfalls nicht wie geplant. Konsterniert stellt er hinterher fest: "Ich bin in die Vergangenheit gereist, um meine Eltern zu retten. Aber stattdessen habe ich das Universum zerstört."

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Diese eine uralte Filmregel, immerhin, gilt also auch für ihn: Wer rückwirkend im Lauf der Dinge herummurkst, um alte Probleme zu lösen, schafft damit neue und meistens noch viel größere Probleme. Oder wie es einer der Batmans formuliert: "Wenn du die Vergangenheit veränderst, veränderst du auch die Zukunft." Eine weitere in Stein gemeißelte Gesetzmäßigkeit aus Superheldenfilmen: Ein noch so toller Held ist nicht viel wert ohne einen angemessenen Gegenspieler, der Dinge sagt wie in dem Fall "Diese Welt muss sterben". Der mächtige kryptonische Kriegsherr General Zod (Michael Shannon) ist wieder da ...

Ezra Miller war vorab bereits in den Filmen "Batman v Superman: Dawn of Justice" und "Justice League" als The Flash zu sehen, für einen Solo-Film wurde er schon 2014 besetzt. Die Produktion von "The Flash" entpuppte sich allerdings als äußerst kompliziert. Vor der Fertigstellung wurden mehrfach Regisseure und Autoren engagiert und wieder entlassen, zumeist aufgrund kreativer Unstimmigkeiten, ehe das Studio Warner schließlich bei Andy Muschietti (Regie) und Christina Hodson (Drehbuch) landete.

The Flash – So. 21.06. – RTL: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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