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Marie Reim packt aus: Das sagt Vater Matthias zu ihrem neuen Partner!

Beziehungsenthüllung

Marie Reim packt aus: Das sagt Vater Matthias zu ihrem neuen Partner!

20.06.2026, 11.42 Uhr
von Paulina Meissner
Marie Reim und Raphael Wolf machen ihre Beziehung öffentlich. Die Schlagersängerin ist glücklich verliebt – doch was sagt ihr Vater dazu?
Marie Reim
2025 machte Sängerin Marie Reim ihre Beziehung zum Ex-Fußballprofi Raphael Wolf öffentlich - der versteht sich offenbar auch mit Vater Matthias Reim prächtig.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Adam Berry

Für Marie Reim war es "Liebe auf den ersten Blick": Im April 2025 machte die Schlägersängerin ihre Beziehung zu dem ehemaligen Fußball-Profi Raphael Wolf öffentlich. Mit dem 38-Jährigen ist die 26-Jährige nicht nur persönlich verbunden, der Ex-Profispieler hat mittlerweile auch ihr Management übernommen.

Gegenüber "t-online" schwärmte Reim nun: "Ich habe ehrlich gesagt immer noch die rosarote Brille auf. Mir fällt nichts auf, was mich stören würde. Es ist alles einfach wunderbar." Offenbar hinterließ Wolf bereits beim ersten Kennenlernen einen bleibenden Eindruck. So verrät Reim, dass sie schon nach dem ersten Date gewusst habe: "Den möchte ich irgendwann heiraten!"

Marie Reim: "Habe jetzt den richtigen Mann an meiner Seite gefunden"

Den Segen von Vater Matthias Reim hätte das Paar jedenfalls. Marie Reim berichtet über das Verhältnis zwischen Matthias Reim und ihrem Freund: "Mein Vater hat gesagt, dass er sich Raphael als Schwiegersohn vorstellen kann. Er hat sich eines Abends zu mir rüber gelehnt und gesagt: 'Den kannst du heiraten.'" Von den Worten ihres Vaters sei auch Tochter Marie verblüfft gewesen, denn: "Das hat er noch nie gesagt!"

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Auch dass Raphael Wolf 12 Jahre älter ist als Marie Reim, stelle kein Problem dar. Zwischen Marie Reims Eltern, Michelle und Matthias Reim, liegen 14 Jahre. Matthias Reims aktuelle Partnerin ist sogar 32 Jahre jünger als der Musiker. Marie Reim stellt klar: "Ich muss einfach sagen, dass ich jetzt den richtigen Mann an meiner Seite gefunden habe."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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