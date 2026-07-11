Florian Silbereisen: 6 Fakten, die viele Fans überraschen

Über Florian Silbereisen ist vieles bekannt – doch einige Seiten des Schlagerstars dürften selbst manche Fans überraschen. Hier kommen 6 spannende Fakten über den Entertainer.

1. Florian Silbereisen: Diese Polizeieinsätze sorgten für Schlagzeilen Auch Florian Silbereisen sorgte in der Vergangenheit schon für Polizeimeldungen. Der Entertainer ist für seine freundliche und bodenständige Art bekannt und dennoch war er in polizeiliche Vorfälle verwickelt. Da wären insbesondere zwei Ereignisse zu nennen. Zum einen wurde wegen Florian Silbereisen ein Polizeieinsatz ausgelöst, als er 2010 den Passauer Weihnachtsmarkt besuchte. Dort hatte der Schlagerstar nach eigener Aussage etwas zu viel Glühwein getrunken; Medienberichten zufolge kam es anschließend zu einem Streit an einem Glühweinstand. Prompt wurde die Polizei gerufen. "Das ist mir sehr peinlich und ich kann mich dafür nur entschuldigen", erklärte der 44-Jährige im Nachhinein.

Zwei Jahre später sorgte Florian Silbereisen mit einer rasanten Fahrt auf der Autobahn zwischen Frankfurt und Nürnberg für Schlagzeilen. Der Entertainer soll mit 123 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein, obwohl nur 80 erlaubt gewesen waren. Dafür kassierte der Schlagersänger nicht nur ein Bußgeld von 160 Euro und drei Punkte in Flensburg, er musste zudem einen Monat lang auf seinen Führerschein verzichten, wie unter anderem Stern.de berichtete. Der Musiker zeigte sich reuevoll und akzeptierte die Strafe.

2. Florian Silbereisen: Sein Look fiel nicht immer gut an Mode ist bekanntermaßen Geschmackssache. Doch der Kleidungsstil, den Florian Silbereisen präsentierte, war für manchen ein Dorn im Auge. So wurde er 2008 auf den zweiten Platz der am schlechtesten gekleideten Männer vom Männermagazin "Men's Health" gewählt. Auf Platz eins der damaligen Liste landete Elton . Optisch hat sich Florian Silbereisen seitdem deutlich verändert: Die früheren Glitzer-Outfits und die blondgefärbten Haare gehören inzwischen der Vergangenheit an.

3. Florian Silbereisen und seine Rekorde mit Küssen Zehn Jahre lang waren Helene Fischer und Florian Silbereisen ein Paar, bevor es Ende 2018 zur offiziellen Trennung kam. In dieser Zeit küsste der 44-Jährige aber nicht nur seine Freundin. 2011 sicherte sich der Entertainer mit einer Knutsch-Aktion einen Eintrag ins "Guinness Buch der Rekorde". Innerhalb von 60 Sekunden holte er sich 117 Küsse aus dem "Winterfest der Volksmusik"-Publikum ab. Der Rekord! 2017 legte er im "ZDF-Fernsehgarten" nochmal nach und küsste innerhalb von 30 Sekunden 74 Mal.

4. Florian Silbereisen: Dieses Laster verriet Barbara Schöneberger Dass Florian Silbereisen ein Freund von Ritualen ist, ist längst bekannt. Was aber hinter den Kulissen nach Shows passiert, schilderte Barbara Schöneberger in einem Podcast. Die 52-Jährige öffnet danach gerne eine Flasche Champagner in ihrer Garderobe und raucht eine. Dabei ist sie oft nicht allein. "Manchmal kommt dann zum Beispiel der Florian Silbereisen, der raucht ja auch recht viel", plauderte sie aus.

5. Florian Silbereisen: Rote Unterhose und verlorener Glücksring Florian Silbereisen hat schon mehrfach über seine Rituale vor Live-Shows gesprochen. Dazu gehört auch seine rote Unterhose, die er als Glücksbringer bezeichnet. Doch es ist nicht das einzige Ritual, das Florian Silbereisen wichtig ist. Früher durfte niemand vor einem Auftritt seine Garderobe betreten. "Da durfte nichts an einem anderen Platz stehen", berichtete Florian Silbereisen.

Doch besonders wichtig war ihm sein silberner Daumenring, der ihn jahrelang überallhin begleitete. Doch dann passierte es. Vor ein paar Jahren musste er das gute Stück für seine Rolle als "Traumschiff"-Kapitän absetzen und vergaß den Ring auf dem Kreuzfahrtdampfer. Danach war er weg. Der Verlust habe ihn zunächst verunsichert; später sagte Silbereisen jedoch, er habe dadurch gelernt, seine Rituale nicht mehr ganz so streng zu nehmen.

6. Florian Silbereisen: Dieses Gericht isst er besonders gern Beim Kulinarischen fällt die Wahl des Musikers oft auf asiatisches Essen. Wie er dem SchlagerPlanet Radio verraten hat, ist dabei sein Favorit Wok-Gemüse mit Hühnchen.

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