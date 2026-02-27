Unternehmerinnen, Soldatinnen, Streamerinnen: Das sind die neuen Miss Germany-Kandidatinnen 2026

Im kommenden Jahr feiert die Miss Germany-Organisation ihr 100-jähriges Bestehen. Ein ganz besonderes Jubiläum, das den intensiven Wandel des Wettbewerbs unterstreicht. Einst als klassische Schönheitswahl gestartet, versteht sich Miss Germany heute als Plattform für Unternehmerinnen, Aktivistinnen und Führungspersönlichkeiten.

Auch der prisma-Verlag blickt auf eine lange Geschichte zurück: 2027 feiert das Medienhaus sein 50-jähriges Jubiläum und begleitet damit seit Jahrzehnten gesellschaftliche Trends, Stars und Entwicklungen im Fernsehen und Entertainment. Zwei Jubiläen, die verdeutlichen, wie sehr sich Rollenbilder, Medien und Erwartungen an Frauen in der Öffentlichkeit verändert haben.

In der aktuellen Saison 2025/26 werden Frauen präsentiert, die Verantwortung übernehmen — in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik oder auf Social Media. Statt Aussehen stehen Visionen, Projekte und Persönlichkeit im Mittelpunkt.

Kategorie „Founder": Unternehmerinnen, Wissenschaftlerinnen, Vorbilder Eine der Kandidatinnen ist Abina Ntim aus Hamburg. Mit ihrer Plattform für Afrohaare und Locken möchte sie Sichtbarkeit schaffen und strukturelle Veränderungen in der Friseurausbildung erreichen. Ihr Ziel: Kein Kind soll das Gefühl haben, seine natürliche Haarstruktur sei „falsch“.

Ganz andere Wege geht Amelie Reigl aus Würzburg. Die Biologin züchtet menschliche Haut im Labor, um Tierversuche in der Forschung langfristig zu ersetzen. Ihr Projekt hat bereits Fördermittel in Millionenhöhe erhalten — und erreicht über Social Media Hunderttausende Menschen, die sich für Wissenschaft begeistern.

Auch Büsra Sayed aus Berlin nutzt ihre Erfahrungen für ein gesellschaftliches Anliegen. Mit ihrer Modest-Fashion-Brand möchte sie Frauen mit Hijab modisch sichtbar machen und Zugehörigkeit schaffen.

Kategorie „Mover": Frauen in Männerdomänen — und neue Rollenbilder Ein weiterer Schwerpunkt der aktuellen Auswahl liegt auf Frauen, die klassische Rollenbilder durchbrechen. Aileen Tina Hufschmidt aus Wuppertal etwa arbeitet als Soldatin bei der Bundeswehr und setzt sich dafür ein, mehr Frauen für den Dienst zu begeistern. Nach zwölf Jahren im Einsatz — auch im Ausland — möchte sie jungen Mädchen zeigen, dass auch vermeintlich „untypische“ Berufswege möglich sind.

Die Streamerin Rose Mondy aus Herne hat nach der Schließung ihres Kosmetikstudios während der Pandemie einen neuen Weg eingeschlagen. Heute betreibt sie einen digitalen Safe Space und wurde 2025 zur „Streamerin des Jahres“ gewählt.

Fotografin Stephie Braun aus Berlin wiederum setzt sich dafür ein, Frauen aus weiblicher Perspektive sichtbar zu machen — in einer Branche, die noch immer stark von männlichen Blickwinkeln geprägt ist.

Kategorie „Leader": Führung, Familie und wirtschaftliche Stärke Neben Gründerinnen und Kreativen stehen auch Führungspersönlichkeiten im Fokus. Anne Bäumler, Managerin und dreifache Mutter, engagiert sich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und führt ein Team von mehr als 800 Mitarbeitenden.

Amina Ben Bouzid unterstützt mit ihrer Marketing-Expertise gezielt von Frauen geführte Unternehmen und möchte anderen das Vorbild sein, das ihr selbst als Kind fehlte.

Und Paula Daub aus Hamburg arbeitet in einem Beauty-Tech-Start-up daran, Räume zu schaffen, in denen Frauen wachsen können, ohne sich verstellen zu müssen.

Miss Germany im Wandel: Vom Schönheitscontest zur Plattform für starke Frauen Die Miss Germany-Organisation versteht sich inzwischen als Plattform für weibliche Führung, Innovation und gesellschaftlichen Wandel. Statt Abendkleid und Laufsteg stehen Projekte, Visionen und Persönlichkeit im Mittelpunkt.

Das Jubiläumsjahr verspricht daher nicht nur eine besondere Wahl, sondern auch einen Blick auf die Frage, welche Frauenbilder unsere Gesellschaft künftig prägen sollen.

Das große Finale der Miss Germany 2026 findet am Samstag, den 7. März, statt und wird ab 20:15 Uhr live auf sixx sowie im Livestream bei Joyn übertragen. Bereits ab 18:30 Uhr gibt es auf Joyn einen exklusiven Behind-the-Scenes-Livestream, der Einblicke hinter die Kulissen, Vorbereitungen der Kandidatinnen und erste Stimmen vom roten Teppich liefert. Zuschauerinnen und Zuschauer können so den gesamten Finalabend vom Warm-up bis zur Krönung der neuen Miss Germany hautnah mitverfolgen.