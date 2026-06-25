"Die Wahrheit über Google": Alle Infos zur ARD-Doku über den Tech-Riesen

An Google führt fast kein Weg vorbei: ob als einfache Suchmaschine, zum Planen der nächsten Urlaubsreise über Google Maps oder zum Speichern von Dokumenten auf Google Drive – das 1998 von Larry Page und Sergey Brin gegründete Technologieunternehmen ist im Alltag vieler Menschen inzwischen omnipräsent. Doch sind die angebotenen Services wirklich so gut, wie viele denken? Und welchen Preis zahlen Nutzerinnen und Nutzer für den eigentlich kostenlosen Dienst? Die 45-minütige SWR-Doku "Die Wahrheit über Google" möchte das herausfinden. Das Erste zeigt den Film von Jörg Hommer nun zur besten Sendezeit.

Die Wahrheit über Google Dokumentation • 25.06.2026 • 20:15 Uhr

Heike Kuhk-Hanisch ist Grundschullehrerin in Esslingen. Bei der Ausbildung von Referendarinnen und Referendaren in ganz Baden-Württemberg spielen Google-Dienste wie Maps oder Google Docs eine ganz entscheidende Rolle. Wird sie es trotzdem schaffen, für zwei Wochen auf geeignete Alternativen umzusteigen? Die Doku begleitet sie bei diesem besonderen Experiment.

Google-Suche, Idealo und die Folgen für Nutzer Albrecht von Sonntag, der Mitbegründer des deutschen Online-Preisvergleichsportals idealo, hat Google bereits 2009 auf Schadenersatz verklagt: Durch das veränderte Ranking der Suchergebnisse landet idealo weit unter den Google-eigenen Preisangeboten für gesuchte Produkte. Das, so betont von Sonntag, schade nicht nur dem Umsatz von idealo, sondern auch den Nutzerinnen und Nutzern, die womöglich deutlich mehr für eine bestimmte Kaffeemaschine oder elektrische Zahnbürste bezahlen, als sie eigentlich müssten.

Wie groß der Preisunterschied tatsächlich ist, möchten Filmemacher Jörg Hommer und sein Team bei einem Preisvergleich bestimmter Produkte über einen Zeitraum von drei Wochen herausfinden. Außerdem zeigt ein Experiment, wie eine Versuchsperson googelt und was währenddessen in ihrem Gehirn passiert.

Die Wahrheit über Google – Do. 25.06. – ARD: 20.15 Uhr

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