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Ronja Forcher spricht über ihre radikale Gewichtsabnahme - ohne Abnehmspritze

Neue Routinen

Ronja Forcher spricht über ihre radikale Gewichtsabnahme - ohne Abnehmspritze

25.06.2026, 15.55 Uhr
von Anja Kratz
Ronja Forcher hat in den letzten Monaten 14 Kilogramm abgenommen. Ohne Abnehmspritze setzt die "Der Bergdoktor"-Schauspielerin auf einen gesünderen Lebensstil.
Ronja Forcher
Ronja Forcher (30), bekannt als Lilli Gruber in der beliebten ZDF-Serie "Der Bergdoktor", zeigt voller Stolz ihren Abnehmerfolg.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Agentur Wehnert/M. Gränzdörfer

Ronja Forcher zeigt stolz ihren Abnehmerfolg: Die Schauspielerin hat eigenen Angaben zufolge in den letzten Monaten 14 Kilogramm abgenommen. Die Schauspielerin aus "Der Bergdoktor" betonte, dabei auf eine Abnehmspritze verzichtet zu haben. Stattdessen setzte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann auf feste Routinen und einen gesundheitsorientierten Lebensstil.

Ronja Forcher und ihr Mann haben neue Wohlfühlroutinen entwickelt

"Wir haben viele Gewohnheiten entwickelt, die uns einfach wahnsinnig guttun und die wir mit viel Freude umsetzen. Ein großes Thema ist für uns die Sauna geworden. Ich bin mittlerweile eine überzeugte Saunagängerin und gehe viermal die Woche."

Die regelmäßigen Saunagänge prägen laut Forcher inzwischen ihren Alltag. Dazu gehören Saunieren, Abkühlen und anschließendes Ruhen. Dieser Ablauf gebe ihr und ihrem Mann Kraft und verstärke das Bedürfnis, weiter etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Dadurch sei bei ihr ein neues Bewusstsein für den eigenen Körper entstanden.

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Vegetarisch, frisch und bewusster: So ernährt sich Ronja Forcher heute

Auch ihre Ernährung stellte die Schauspielerin um. Früher habe sie Essen oft als Trost genutzt, seit eineinhalb Jahren esse sie hingegen bewusster. "Ich habe zwar schon immer vegetarisch gelebt, viel Gemüse gegessen und frisch gekocht. Aber wie es so ist, auf Reisen, beim Dreh muss es schnell gehen. Heute esse ich bewusster."

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Nach eigenen Angaben informierte sich Forcher mithilfe von Podcasts und Büchern verstärkt über Frauengesundheit und Ernährung. Besonders Proteine und Muskelaufbau rückten dabei in den Fokus. "Wenn ich meine Großmutti und meine Mama anschaue, sehe ich, wie essenziell das ist."

Zum sportlichen Ausgleich betreibt Forcher seit etwa drei Jahren regelmäßig CrossFit. Die athletische Sportart verbindet funktionelle Bewegungen mit hoher Intensität und sei für sie inzwischen fester Bestandteil des Alltags.

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"Der Bergdoktor": Dreharbeiten zur 20. Staffel laufen

Parallel dazu laufen die Dreharbeiten für die 20. Staffel von "Der Bergdoktor". Das ZDF kündigte zum Drehstart Spannungen rund um den Gruberhof an. Nach Angaben der Agentur von Schauspielerin Simone Hanselmann übernimmt Hanselmann erneut eine durchgehende Nebenrolle. Ihre Figur Franziska kehrt zurück und bringt neue Unruhe in die Serie.

Forcher arbeitet daneben weiter an neuen Projekten. Den beruflichen Wandel nach dem Ende von "Immer wieder sonntags" bestätigte sie bereits. Privat lebt die gebürtige Tirolerin seit fünf Jahren mit ihrem Mann nahe Berlin und fühlt sich nach eigenen Angaben in Brandenburg wohl. Den Wechsel zwischen ihrer neuen Heimat und den Bergen genieße sie weiterhin.

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