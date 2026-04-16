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"Tag und Nacht": Auf diese Menschen kann Collien Fernandes immer zählen

"Traumschiff"-Engagement

"Tag und Nacht": Auf diese Menschen kann Collien Fernandes immer zählen

16.04.2026, 09.48 Uhr
Collien Fernandes teilt ihre Erlebnisse auf "Das Traumschiff" und beschreibt die Crew als ihre zweite Familie. Die Schauspielerin schätzt die engen Freundschaften an Bord und die vielen Reisen um die Welt.
Collien Fernandes mit brauner Lederjacke und Mikrofon.
Collien Fernandes ist seit 2021 auf dem "Traumschiff". Ihre Rolle hilft ihr auch in schweren Zeiten.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christopher Tamcke/Geisler-Fotop

Für Schauspielerin Collien Fernandes ist "Das Traumschiff" längst mehr als nur ein TV-Job. Im Interview mit der Agentur teleschau spricht die 44-Jährige offen darüber, welche enorme Bedeutung die ZDF-Erfolgsreihe für sie hat: "Vor allem privat bedeutet mir dieses Schiff wahnsinnig viel", verrät Fernandes, die seit 2021 als Schiffsärztin an Bord ist. Besonders die engen Freundschaften, die während der Dreharbeiten entstanden sind, liegen ihr am Herzen. "Ich lernte Menschen kennen, die mir sehr wichtig sind. Wir sind eine richtig enge Clique geworden", erzählt die Ex-Partnerin von Christian Ulmen. Gerade in Momenten, in denen es der in Hamburg geborenen Schauspielerin nicht gut ging, sei "das sehr wertvoll" gewesen.

Auf ihre Traumschiff-Familie könne sie sich jederzeit verlassen. Fernandes betont, dass sie "Tag und Nacht" anrufen könne, falls es ihr mal schlecht gehen sollte, und sie wisse, "dass immer jemand ans Telefon geht". Die Schauspielerin sagt: "Für diese Freundschaften bin ich sehr dankbar."

Darum ist das "Traumschiff" für Collien Fernandes so besonders

"Langweilig wird es auf diesem Schiff ganz sicher nicht", stellt Collien Fernandes außerdem klar. Die vielen Reisen und Erlebnisse seien so intensiv, dass sie aufgrund "all dieser Eindrücke manchmal im Kopf gar nicht mehr hinterher komme". Das Schiff nennt sie liebevoll "unsere WG" und beschreibt es zugleich als ihr "zweites Zuhause". Dass sie mit ihren "liebsten Freunden um die Welt reisen darf", empfindet die Schauspielerin als "ein riesengroßes Geschenk".

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"Traumschiff"-Star Barbara Wussow mit klaren Worten zur Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen
Nach andauernden Diskussionen über Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän: Barbara Wussow äußert sich offen zur Besetzung und redet über die Zusammenarbeit am Set.
ZDF-Reihe
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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