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DSDS-Moment sorgt für Wirbel: Dieter Bohlen lästert über Thomas Anders

Ehemalige Kollegen

DSDS-Moment sorgt für Wirbel: Dieter Bohlen lästert über Thomas Anders

15.04.2026, 10.25 Uhr
von Julian Flimm
Mitten in der aktuellen DSDS-Staffel kann sich Dieter Bohlen eine Spitze gegen Thomas Anders nicht verkneifen. Der alte Modern-Talking-Konflikt rückt damit erneut in den Fokus.
Dieter Bohlen lacht und hält eine Faust hoch.
Dieter Bohlen hat bei DSDS gegen seinen alten Kollegen Thomas Anders gestichelt.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Dieter Bohlen hat in der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" mit einer Bemerkung gegen seinen ehemaligen Modern-Talking-Partner Thomas Anders für Aufmerksamkeit gesorgt. In der betreffenden Folge präsentierte Kandidat Jean-Luc Wagner Songs, die von Modern Talking inspiriert waren.

Zunächst zeigte sich Bohlen anerkennend für einzelne Passagen, dann folgte jedoch eine Spitze: "Du müsstest dich mal an Thomas Anders wenden, weil die versuchen ja andauernd irgendwelche alten Modern-Talking-Songs nachzufühlen… kriegen das aber nie hin."

Das sagt Thomas Anders zu Dieter Bohlen

Bohlens Bemerkung ist besonders pikant, weil sie auf aktuelle Modern-Talking-Projekte von Anders anspielt. Letzterer veröffentlichte in den vergangenen Jahren Neuinterpretationen älterer Hits des Duos. Diese Neuauflagen erzielten kommerzielle Erfolge, überzeugten Bohlen jedoch offenbar nicht.

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Der Konflikt zwischen dem 72-jährigen Dieter Bohlen und Thomas Anders (63) reicht bis in die Zeit nach dem Aus von Modern Talking zurück. Laut offiziellen Angaben besteht seit Jahren keinerlei Kontakt mehr zwischen den Musikern. Die Funkstille bestätigte Anders jüngst in einem Interview mit SuperIllu: "Nein, daran hat sich nichts geändert. Und daran wird sich auch im Großen und Ganzen nichts mehr ändern." Gleichzeitig stellte Anders klar, dass beide ihren eigenen Weg gefunden hätten: "Wir haben unseren Frieden miteinander gefunden und jeder ist auf seine Weise erfolgreich."

Modern Talking: Aufstieg und Untergang des ikonischen Duos

Modern Talking zählte in den 1980er-Jahren zu den erfolgreichsten Pop-Duos Europas. Mit Hits wie „You’re My Heart, You’re My Soul“ und „Cheri, Cheri Lady“ wurden Dieter Bohlen und Thomas Anders international bekannt. Ihr eingängiger Eurodisco-Sound, das markante Styling und eine Reihe von Chart-Erfolgen machten das Duo zu einem festen Bestandteil der Musiklandschaft. Nach der ersten Trennung 1987 feierten sie Ende der 1990er-Jahre noch einmal ein spektakuläres Comeback, ehe 2003 endgültig Schluss war.

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„wie ein Geist aus der Flasche“
Dieter Bohlen schaut ernst.

Hinter dem großen Erfolg standen jedoch immer wieder Spannungen, die das Verhältnis der beiden zunehmend belasteten. Vor allem in den Jahren nach dem endgültigen Aus lieferten sich Bohlen und Anders öffentlich zahlreiche verbale Auseinandersetzungen, in Interviews, Büchern und TV-Auftritten. Immer wieder ging es um persönliche Vorwürfe, unterschiedliche Sichtweisen auf die gemeinsame Karriere und die Schuld am Scheitern des Duos.

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