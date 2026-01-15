Ralph Siegels unerfüllter Wunsch: Warum Helene Fischer seine Songs ablehnte

Home News Star-News

Musiklegende packt aus

15.01.2026, 09.18 Uhr
von Julian Flimm
Es ist ein interessantes Podcast-Geständnis: Ralph Siegel verrät, warum es trotz prominenter Angebote nie zu einer Zusammenarbeit mit der Schlagerqueen kam.
Helene Fischer steht auf der Bühne
Helene Fischer hat noch nie mit Ralph Siegel gearbeitet.  Fotoquelle: picture alliance / osnapix | Hirnschal

Als Ralph Siegel im vergangenen September im Podcast „My Way“ Platz nahm, gewährte er seltene Einblicke in persönliche Enttäuschungen seiner Karriere. Der erfahrene Komponist berichtete, dass er über Jahre hinweg immer wieder versucht habe, Helene Fischer für gemeinsame Musikprojekte zu begeistern – vergeblich, ein gemeinsamer Song kam nie zustande. Im Gespräch erklärte Siegel nun erstmals ausführlicher, woran es letztlich scheiterte.

Warum Helene Fischer trotz der Angebote absagte

„Ich hatte leider nie das Vergnügen, mit ihr zu arbeiten“, sagte Siegel im Podcast. Er habe Fischer mehrmals Songs geschickt, doch zu einer Zusage sei es nie gekommen. „Es hat sich einfach nicht ergeben“, fasste er die Situation nüchtern zusammen.

Doch laut eigener Aussage nimmt Siegel die Ablehnung nicht persönlich: Die Sängerin bekomme bei der Suche nach neuen Titeln eine Vielzahl von Angeboten – zum Teil mehrere Hundert oder gar Tausend Stück. Dadurch sei es für einzelne Komponisten nicht leicht, sich durchzusetzen. Nichtsdestotrotz würde sich Siegel darüber freuen, wenn Helene Fischer mal "ein paar andere Lieder" singen würde.

Trennung von alten Weggefährten: Fischers Kurswechsel

Im Podcast sprach Siegel auch den Produzenten Jean Frankfurter an, der Helene Fischers Karriere in der Anfangszeit maßgeblich mitgestaltet hatte. Er könne nicht verstehen, dass Fischer mittlerweile gar nicht mehr mit ihrem alten Kollegen arbeitet.



Ralph Siegels frühere Kritik an Helene Fischer

Bereits im Jahr 2024 hatte sich Ralph Siegel in einem Interview mit „Freizeit König" zur musikalischen Entwicklung von Helene Fischer geäußert. Damals war er deutlich kritischer: Ihren Musik-Stil nannte er "sehr gefährlich" und vermutete, dass viele Fans mit neueren Songs nicht mehr zufrieden sind. Als Argument führte er unter anderem an, dass Fischers größter Hit „Atemlos" schon elf Jahre zurückliege.

Quelle: focus.de

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

