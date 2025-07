„Das Kapitel mit Florian ist abgeschlossen“ – Anders wird deutlich

Mit musikalischen Duos kennt sich Thomas Anders aus. An der Seite von Dieter Bohlen bildete der heute 62 Jahre alte Sänger schließlich mehrere Jahre lang die Hälfte von Modern Talking („You’re My Heart, You’re My Soul“). Als Solokünstler konnte Anders jedoch danach nicht an die früheren Erfolge anknüpfen. Auch deshalb trat er vielleicht wieder im Doppelpack auf. Aber damit ist nun Schluss. Oder doch nicht?

Die Erfolgsgeschichte von Anders und Silbereisen „Ewig mit Dir“ bedeutete einen Wendepunkt für Thomas Anders. Das zwölfte Soloalbum des Sängers war bis dahin nicht nur sein erfolgreichstes. Auf dem Album schmachtete er in einem Song auch zusammen mit Florian Silbereisen (43) „Sie sagte doch sie liebt mich“. Das Lied schaffte es 2018 prompt in die deutschen Singlecharts.

Ein Jahr später sangen die beiden dann zusammen das Duett „Sie hat es wieder getan“. 2020 und 2024 brachte das Duo mit „Das Album“ und „Nochmal!“ dann sogar zwei gemeinsame Alben heraus. Beide erreichten die Spitze der deutschen Charts. Zudem gab es in den letzten Jahren mehrere gemeinsame Auftritte von Anders und Silbereisen. Können sich Fans angesichts des Erfolgs also auf eine langfristige Kooperation freuen?

Das Ende des einen und der Anfang eines besonderen Duos An der Seite von Dieter Bohlen sang Thomas Anders ab 1984 viele Jahre lang erfolgreich von Herz, Schmerz und Nonsens. Könnte das Duo Anders und Silbereisen also eine Art „Modern Talking 2.0“ bilden? Nach einem Interview stehen die Chancen dafür eher schlecht. Hier verkündete Anders nämlich jüngst: „Das Kapitel mit Florian ist erfolgreich abgeschlossen.“ Stattdessen möchte der selbst ernannte „Gentleman of Music“ erst einmal seine Solokarriere weiter voranbringen. Wie diese aktuell aussieht?

Anders überschwemmt in diesem Jahr den Pop-Schlagermarkt förmlich mit Neuauflagen aus „Modern Talking“-Zeiten. Auf den Covern der Alben ist dabei auch ein Duo zu sehen – allerdings eines der besonderen Art. Dort posiert Thomas nämlich an der Seite seines jüngeren Ichs – fast schade, dass „Ich + Ich“ als möglicher Name für das Ego-Musikprojekt schon vergeben ist.

Ganz aus ist es mit „Modern Talking 2.0“ wohl doch nicht Doch die eine oder andere Hintertür gibt es noch. So räumte Anders im Interview ein, dass es „vielleicht in ein paar Jahren“ wieder eine Zusammenarbeit zwischen ihm und Florian Silbereisen geben könnte. Wovon das genau abhängt? „Dann schauen wir mal, wie wir uns fühlen.“ Vielleicht legen Anders und Silbereisen also nur eine Pause ein. „Modern Talking 2.0“ könnte allerdings auch ganz anders aussehen.

Wie genau, konnten Schlagerfans jüngst beim „Schlagerbooom Open Air“ bestaunen. Dort war Florian Silbereisen nämlich schon wieder Teil eines Gesangsduos. An seiner Seite stand dieses Mal jedoch Dieter Bohlen und damit ausgerechnet die andere Hälfte von „Modern Talking“. Der 71-Jährige denkt offensichtlich noch nicht daran, sein Mikrofon in die Schublade zu legen. „DSDS“-Juror und „Traumschiff“-Kapitän gaben zusammen „You Can Get It“ zum Besten. Den Song hatte Bohlen vor 18 Jahren für Mark Medlock geschrieben und sah inzwischen offensichtlich die Zeit für eine Wiederverwertung gekommen. Ob das Duo aber Zukunft hat und was wohl Thomas Anders davon hält?