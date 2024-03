„Big Brother“: Das waren die krassesten Szenen vor laufender Kamera

Wenn eine Gruppe von Personen 24 Stunden am Tag von Kameras begleitet wird, tun sich zuweilen menschliche Abgründe auf. Und darin liegt der Reiz der Reality-TV-Show „Big Brother“. Einige Skandale sind bis heute unvergessen.

Die erste Staffel vom deutschen „Big Brother“ startete im Februar 2000 und wurde durch ein massives mediales Echo begleitet. Allein die Existenz einer Sendung, in der Menschen rund um die Uhr gefilmt wurden, stellte für viele Beobachter einen Skandal dar. Doch es wurde noch heftiger: Die Kandidaten Alex Jolig und Kerstin Klinz wurden intim. Im vermeintlich schützenden Dunkel der Nacht begaben sie sich gemeinsam zu Bett, und kurz darauf wackelte die Bettdecke. Allerdings hatten sie nicht damit gerechnet, dass die Kameras mit Nachtsicht-Funktion ausgestattet waren. Und so wurden Millionen von Zuschauern Zeugen vom ersten Sex im „Big Brother“-Haus.

Geschmacklose Witze live im TV

An der fünften Staffel von „Big Brother“, die 2004 begann, nahm auch der Kellner Michele teil. An einem Abend im Oktober 2004 erzählte er Witze, mit denen er Juden verunglimpfte. Dabei wurde er von den Kandidaten, die ebenfalls anwesend waren, angespornt, immer mehr geschmacklose Witze von sich zu geben. Der Pay-TV-Sender Premiere, der die Show live übertrug, blieb währenddessen auf Sendung. Immerhin waren die Szenen in der Tageszusammenfassung bei RTL II und Tele 5 nicht zu sehen.