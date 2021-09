Conference League: Wo läuft Union Berlin - Maccabi Haifa?

Überflüssig oder eine zusätzliche Chance auf tolle Europapokal-Abende? An der Conference League scheiden sich die Geister. Der neue Wettbewerb der UEFA startet in die Gruppenphase. Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen auf dem 1. FC Union Berlin, der es zunächst mit Slavia Prag zu tun bekommt. Hier finden Sie alle Infos zur Live-Übertragung.

Zum Auftakt in den neuen Wettbewerb musste Union Berlin sich in Unterzahl bei Slavia Prag geschlagen geben. Nun wollen die Köpenicker gegen Maccabi Haifa den ersten Sieg in der Gruppenphase einfahren. Das Spiel wird bei Streaming-Anbieter TVNOW übertragen. Anpfiff im Olympiastadion in Berlin (die Alte Försterei entspricht nicht den Regularien der UEFA) ist um 21 Uhr.

Wer ist in der Gruppe E Favorit?

Den größten Namen hat Feyenoord. Der Verein aus Rotterdam wurde 15 Mal Meister in der Ehredivisie, zuletzt 2017. 2002 holte Feyenoord zuletzt einen internationalen Titel, den UEFA-Cup. Die Niederländer gehen als Favorit in die Gruppe, aber auch Slavia Prag und Maccabi Haifa haben schon mehr Europapokal-Erfahrung aufzuweisen als Union. Für die "Eisernen" spricht aber, dass sie von den vier Teams in der mit Abstand stärksten Liga spielen. Die K.o.-Phase scheint also im Bereich des Möglichen. Der Gruppensieg reicht direkt fürs Achtelfinale, die Gruppenzweiten müssen in eine K.o.-Runde gegen die Gruppendritten aus der Europa League.