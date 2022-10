Ironman Hawaii 2022 im TV: Übertragung, Livestream und Termin

Sind wir noch zu retten?

"Jenke. Das Klima-Experiment": Leben in Deutschland im Jahr 2050

Für die Themenwoche "Green Seven Week 2022" auf ProSieben hat sich Jenke von Wilmsdorff ein besonderes Experiment ausgesucht. Der TV-Moderator will wissen, wie das Leben im Jahr 2050 in Deutschland aussieht, wenn der Klimawandel weiter voranschreitet. Wasserknappheit, intensive Sonneneinstrahlung und neue Krankheiten werden dabei ein großes Thema spielen. Im Anschluss wird in einer Diskussionsrunde das Experiment und der Klimawandel in Deutschland noch tiefer beleuchtet.

