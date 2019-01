| Nächste Ausfahrt

Auf der A5 von Karlsruhe nach Basel sehen Autofahrer ab Baden-Baden die Höhenzüge des Nordschwarzwalds. Von hier aus ist die Hornisgrinde (1164 Meter) mit dem SWR-Sendeturm gut zu erkennen. Nahe der Ausfahrt Achern steht das Hinweisschild "Hornisgrinde – Mummelsee – Achertal".

In einer guten halben Stunde geht es von Achern über Sasbachwalden (L86) oder Seebach (L87) zum Gipfel. Dort angekommen, bietet der Hornisgrinde-Turm (im Winter von 11 bis 16 Uhr geöffnet) eine spektakuläre Fernsicht. Bei einer Sternenwanderung am 1. Februar (Treffpunkt Deckerhof-Mühle in Seebach um 20 Uhr) erklärt "Schwarzwaldguide" Ralf Decker bei guter Sicht die Sternenbilder und Planeten.

Wo: A5, AS53 Achern