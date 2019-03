| Nächste Ausfahrt

Auf der A4 von Bad Hersfeld nach Görlitz begegnet Autofahrern nahe dem Anschluss 44 das Hinweisschild "Bachstadt Arnstadt". Wer die Autobahn hier verlässt, kommt in knapp zehn Minuten in das historische Zentrum der über 1300 Jahre alten Stadt mit der Liebfrauenkirche und dem Jakobsturm.

Bekanntester Bürger der Stadt war Johann Sebastian Bach, der von 1703 bis 1707 als Organist an der Neuen Kirche (heute Bachkirche) tätig war. In diesem Jahr wird der 334. Geburtstag des Komponisten gefeiert. Zum Auftakt des Bachfestes gibt es am 21. März ab 17 Uhr vor dem Bachdenkmal auf dem Marktplatz eine (musikalische) Ehrung.

Wo: A4, AS44 Neudietendorf/Arnstadt