Ausfahrt Herford/Bad Salzuflen: Museum "Marta Herford"

Nächste Ausfahrt

Marzahn: "Gärten der Welt"

Auf der A 10 (Berliner Ring) begegnet Autofahrern in der Nähe der Ausfahrt Marzahn das Hinweisschild "Gärten der Welt". Wer die Bahn hier verlässt, kann im Erholungspark in Marzahn-Hellersdorf in die Welt der Gartenkunst eintauchen.

