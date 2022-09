Ausfahrt Pforzheim-Nord: Weltkulturerbe Kloster Maulbronn

Auf der A 8 von Karlsruhe nach München sehen Autofahrer in der Nähe der Anschlussstelle 44 das Hinweisschild auf das "Weltkulturerbe Kloster Maulbronn". Seit 1993 gehört die Klosteranlage in der Ortsmitte von Maulbronn im Enzkreis in Baden-Württemberg zum Unesco-Weltkulturerbe.