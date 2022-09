Ausfahrt Suhl/Zella-Mehlis: Meeres-Aquarium mit zahlreichen Arten

Auf der A 71 von Sangerhausen nach Schweinfurt begegnet Autofahrern nahe der Anschlussstelle 19 das Schild mit dem Hinweis "Erlebnispark Meeres-Aquarium Zella-Mehlis". In dem Aquarium in der thüringischen Kleinstadt leben zahlreiche Fische, Korallen, Seeanemonen, Reptilien und Haie. In einem Haibecken mit einer Million Liter Wasser tummeln sich Zitronen-, Ammen-, Sandtiger- und Bullenhaie.