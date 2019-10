| Nächste Ausfahrt

Auf der A 7 von Fulda nach Kempten begegnet Autofahrern nahe dem Anschluss 96 das Hinweisschild "Bad Kissingen – Bayerisches Staatsbad – Casino – Therme". Wer die Autobahn hier über die Staatsstraße 2291 verlässt, kommt in einer Viertelstunde in das unterfränkische Mineral- und Moorheilbad.

Seine Beliebtheit verdankt Bad Kissingen vor allem den Heilquellen, die in Europas größter Wandelhalle, am Gradierbau oder in der "KissSalis"-Therme ihre wohltuende Wirkung entfalten. Flaniert wird im Kurgarten, im Rosengarten und im Luitpoldpark. Die drei grünen Oasen sind über Fuß- und Wanderwege miteinander verbunden.