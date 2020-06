| Nächste Ausfahrt

Auf der A 1 von Köln nach Trier begegnet Autofahrern das Schild "Bitburg". Weltweit bekannt ist die in der Südeifel liegende Stadt als die Heimat des Bitburger Premium Pils.

Wer erfahren möchte, wie das Bitburger Premium Pils hergestellt wird, kann dies in der Marken-Erlebniswelt mit Bit-Lounge hautnah erleben. Auch diverse Relikte aus der Römerzeit lassen sich in Bitburg, dem ehemaligen römischen Vicus Beda (Siedlung an der Römerstraße Trier – Köln), auf dem "Archäologischen Parcours" interaktiv erleben.

Auto: A 1, Bitburg

ÖPNV: ab Bahnhof Trier bis Bitburg-Erdorf