| Nächste Ausfahrt

Auf der A2 von Hannover nach Berlin begegnet Autofahrern nahe der Abfahrt "Braunschweig-Flughafen" das Hinweisschild "Braunschweig – Die Löwenstadt". Wer die Autobahn hier verlässt, kommt in wenigen Minuten ins historische Zentrum der zweitgrößten Stadt Niedersachsens.

In den Gassen des Magniviertels mit seinen Fachwerkhäusern oder auf dem Burgplatz mit Dom und dem Braunschweiger Löwen wird das Mittelalter wieder lebendig. Mit einem Hornsignal empfängt Nachtwächter "Hugo" am 25. Januar (20 Uhr) und auch sonst immer freitags die Gäste vor dem Städtischen Museum Am Löwenwall. Auf seinem Rundgang plaudert er über die Geheimnisse der Stadt.

Wo: A2, AS56 Braunschweig- Flughafen