Buttenheim: Hier steht das Geburtshaus Levi's

Auf der A73 von Suhl nach Nürnberg begegnet Autofahrern nahe dem Anschluss26 das Hinweisschild "Markt Buttenheim – Geburtshaus Levi's". Wer die Autobahn hier verlässt, kommt zum Markt im oberfränkischen Landkreis Bamberg, wo Levi Strauss im Jahr 1829 als Löb Strauß geboren wurde.

Er wanderte 1847 mit seiner Mutter nach Nordamerika aus, wo er zunächst in einem Textilhandel arbeitete. Später entwickelte er die Jeans. Seit 2000 ist in dem Geburtshaus in Buttenheim das Levi-Strauss-Museum untergebracht.