| Nächste Ausfahrt

Auf der A 7 von Hamburg nach Flensburg begegnet Autofahrern beim Anschluss 8 Rendsburg/Büdelsdorf das Hinweisschild "Eckernförder Bucht". Wer die Autobahn über die B 203 in nordöstlicher Richtung verlässt, kann die Ostsee nicht verfehlen.

Jetzt im Frühling weisen gelbe Rapsfelder den Weg zur Küste. Für maritimes Flair sorgen die im Hafen vor Anker gegangenen Kutter, von denen morgens frischer Fisch verkauft wird. Das Osterfeuer am Südstrand bietet am Karsamstag (31. März 2018) ein tolles Ambiente, um bei Stockbrot und Musik den Abend zu genießen. Und am Ostersonntag (1. April) wird der Himmel beim Drachenfest mit vielen bunten Fluggeräten übersät sein.

Wo: A 7, AS 8 Rendsburg