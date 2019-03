| Nächste Ausfahrt

Auf der A31 von Bottrop nach Emden begegnet Autofahrern nahe des Anschlusses 3 das Hinweisschild "Seehafenstadt Emden". Wer die Autobahn hier Richtung Süden verlässt, kommt binnen weniger Minuten in die Seehafenstadt an der Mündung der Ems in die Nordsee.

Die Heimatstadt des Komikers Otto – unbedingt "Dat Otto Huus" besuchen – ist ein maritimes Kleinod. Mit dem Feuerschiff "Amrumbank" und dem Seenotrettungskreuzer "Georg Breusing" liegen Museumsschiffe vor Anker. Ein Leuchtturm der Kunst ist die Kunsthalle Emden. Die aktuelle Ausstellung "Hauptsache Kopf" zeigt bis zum 19. Mai unter anderem Werke von Georg Baselitz, Emil Nolde und Andy Warhol.

Wo: A31, AS3 Emden-Mitte.