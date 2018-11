| Nächste Ausfahrt

Auf der A42 durchs Ruhrgebiet zwischen Kamp-Lintfort und Castrop-Rauxel begegnet Autofahrern kurz vor dem Kreuz Essen-Nord das Schild "Industriekultur Tetraeder". Wer die Autobahn an diesem Kreuz über die B224 in nördlicher Richtung verlässt und dort die zweite Ausfahrt nimmt, kann das Tetraeder, die begehbare Aussichtsterrasse in Form einer dreiseitigen Pyramide, nicht verfehlen.

Für den Blick über das Ruhrgebiet bis nach Düsseldorf lohnt sich der Aufstieg. Im Vordergrund ist unter anderem der Gasometer Oberhausen zu sehen. Dort läuft gleich nebenan im Stage-Metronom-Theater seit Anfang November das Musical "Bat out of Hell" mit Hits von Meat Loaf.

Wo: A42, AS13 Kreuz Essen-Nord