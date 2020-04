| Nächste Ausfahrt

Auf der Autobahn A 11 von Berlin nach Gramzow begegnet Autofahrern nahe der AS 12 Finowfurt das Hinweisschild "Schiffshebewerk Niederfinow". Wer die Autobahn hier verlässt und der B 167 und der L 29 folgt, gelangt zu Deutschlands ältestem, noch arbeitendem Schiffshebewerk.

Das denkmalgeschützte Bauwerk in Niederfinow/Brandenburg wurde am 21. März 1934 in Betrieb genommen. Es liegt am östlichen Ende des Oder-Havel-Kanals und überwindet den Höhenunterschied von 36 Metern.

Auto: A 11, AS 12 Finowfurt

ÖPNV: mit dem Bus bis Schiffshebewerk