| Nächste Ausfahrt

Auf der A 23 von Hamburg nach Heide begegnet Autofahrern nahe der Ausfahrt Itzehoe das Hinweisschild "Friedrichskoog". Wer die Autobahn am Anschluss verlässt, kommt in einer Dreiviertelstunde in den Fischer- und Badeort direkt am Nationalpark Wattenmeer.

Bekannt ist Friedrichskoog vor allem durch die Seehundstation (geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr). Besucher können mit Lilli, Nemi & Co. an Unterwasserfenstern auf Tauchstation gehen. Die Fütterungen werden kommentiert, das Tiertraining wird erläutert. Infos über die ganz kleinen Bewohner des Meeresbodens gibt es bei einer "Schlick ist schick"-Wattwanderung am 30. Mai (15 Uhr, Strandhauptaufgang).

Wo: A 23, AS 9 Itzehoe