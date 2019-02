| Nächste Ausfahrt

Auf der A23 von Hamburg nach Heide begegnet Autofahrern nahe der Abfahrt Hohenfelde das Hinweisschild "Stadtdenkmal Glückstadt". Wer die Autobahn hier verlässt, kommt in gut 20 Minuten in die im 17. Jahrhundert auf dem Reißbrett entworfene Stadt an der Unterelbe.

Der Binnenhafen mit seiner historischen Häuserzeile verleiht ihr eine maritime Atmosphäre, die sich in den Gassen rund um den Marktplatz fortsetzt. Rund um den Gründungstag der Stadt am 22. März hat sich der "KulturMärz" als Veranstaltungsreihe mit Lesungen, Theater, Ausstellungen und Musik etabliert. Zum Auftakt am 1. März gibt es ein Jazzkonzert mit Peter Weniger (Saxophon) und Martin Sasse (Piano).

Wo: A23, AS12 Hohenfelde