| Nächste Ausfahrt

Auf der A 14 von Magdeburg nach Nossen (Dresden) begegnet Autofahrern unweit des Flughafens Leipzig/Halle das Hinweisschild "Bach in Leipzig". Wer die Autobahn am Anschluss 23 (Leipzig-Mitte) über die B 2 in Richtung Zentrum verlässt, erreicht die Leipziger Messe.

Vom 26. bis 28. Januar wird dort die "Dreamhack 2018" veranstaltet, ein Gaming- Festival mit professionellen E-Sport-Turnieren, Cosplay sowie Stars und Sternchen der Computerspielszene.

Tradition finden Besucher indes im Stadtzentrum rund um die Thomaskirche. Das Bach-Museum zeigt eine interaktive Dauerausstellung über den virtuosen Komponisten und Kantor Johann Sebastian Bach.

Wo: A 14, AS 23 Leipzig-Mitte