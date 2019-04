| Nächste Ausfahrt

Auf der A 48 von Koblenz nach Trier begegnet Autofahrern wenige Kilometer hinter dem Kreuz Koblenz das Hinweisschild "Maifeld". Wer die Autobahn am Anschluss 7 (Polch) Richtung Süden über die L 113 verlässt, erreicht nach kurzer Strecke das Maifeld.

Die sanft gewellten Hügel dieser Landschaft werden nur vereinzelt unterbrochen von Baumreihen, Hecken und kleinen Dörfern. Weithin sichtbar ist das historische Städtchen Münstermaifeld mit dem gewaltigen Turm der ehemaligen Stiftskirche. Keine zehn Minuten sind es von hier bis zur "Märchenburg" Eltz (Foto).

In vielen Orten des Maifelds wird am 30. April der Maibaum aufgestellt und in den 1. Mai hineingetanzt.

Wo: A 48, AS 7 Polch