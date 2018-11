| Nächste Ausfahrt

Auf der A60 vom Dreieck Nahetal in Richtung Rüsselsheim blicken Autofahrer bei Mainz-Lerchenberg nicht nur auf die Gebäude des ZDF, sondern auch auf das Hinweisschild "Dom zu Mainz". Wer die Autobahn wenig später über das Kreuz Mainz-Süd verlässt, kommt über die L119 (Pariser Straße) in die Mainzer Altstadt mit ihrem über 1000 Jahre alten Wahrzeichen.

Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt steht für pralle "Lebenslust am Rhein". Und: Am 23. und 24. November wird in der "Halle 45" im Stadtteil Mombach die "4. Mainzer CraftBeerMesse" veranstaltet. 50 meist kleinere Brauereien stellen über 300 individuelle Bierspezialitäten vor, bei denen auch historische Rezepturen den Geschmack angeben.

Wo: A60, AS21 Mainz-Süd