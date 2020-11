Auf der Autobahn A 13 von Berlin nach Dresden begegnet Autofahrern nahe der AS 21 Radeburg das braune Hinweisschild "Meißen". Wer die Autobahn hier verlässt, gelangt zum wohl berühmtesten Standort für Porzellan in Deutschland.

Alles rund ums „Weiße Gold“ erfahren die Besucher in der Porzellan-Manufaktur Meißen. Ein Besuch in der Stadt an der Elbe lohnt sich auch wegen ihrer schönen Altstadt. Bekannt ist auch die spätgotische Albrechtsburg, die als erster Schlossbau Deutschlands gilt.