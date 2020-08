| Nächste Ausfahrt

Auf der Autobahn A 8 von Perl nach Pirmasens begegnet Autofahrern nahe der AS 6 Merzig das Hinweisschild "Stausee Losheim". Wer die Autobahn hier verlässt, gelangt zum Freizeit- und Badesee bei Losheim am See im Saarland.

Mit der Planung des Sees wurde im Jahr 1969 begonnen. Ein rund vier Kilometer langer Rundwanderweg umgibt den See, an dessen Ufer sich auch ein großes Freizeitzentrum mit Minigolfanlage, Bootshafen und Strandbad befindet. Tauchvereine nutzen ebenfalls den Stausee.

Auto: A 8, AS 6 Merzig

ÖPNV: mit dem Bus ab Bahnhof Merzig