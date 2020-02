| Nächste Ausfahrt

Auf der Autobahn A 28 von Leer nach Bremen begegnet Autofahrern nahe der AS 10 das Hinweissschild "Museen in Oldenburg". Wer die Autobahn bei Oldenburg-Wechloy in Richtung Zentrum verlässt, kann gleich mehrere Ausstellungshäuser besuchen.

Die Stadt bietet unter anderem drei städtische Museen, das Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte sowie ein Computermuseum. Mit der Artothek besitzt Oldenburg zudem die größte Kunstausleihe Nieder - sachsens mit rund 2000 zeitgenössischen Werken.

Auto: A 28, AS 10, Oldenburg-Wechloy

ÖPNV: Bahnhof Oldenburg